2 yılda büyük değişim! Araçların geçtiği Akgöl yeniden suya kavuştu

Van’da iki yıl önce çatlayan zeminiyle kuraklığın simgesi haline gelen Akgöl’de yaşanan değişim görenleri şaşırtıyor.

Sadece iki yıl öncesine kadar tamamen kuruyarak çatlayan tabanında araçların gezdiği, hayvanların üzerinden geçtiği göl, bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte eski ihtişamına kavuştu.

Canlanan doğası ve geri dönen göçmen kuşlarıyla Akgöl, şimdilerde fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin yeni gözbebeği haline geldi. Geçtiğimiz yıllarda bölgede yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan ve çöl görüntüsünü andıran Akgöl, çevre halkında büyük bir üzüntü yaşatmıştı.

Üzerinde otomobillerin yarıştığı, küçükbaş hayvan sürülerinin yürüdüğü o çorak arazi, son iki yıldaki yoğun kar ve bahar yağmurlarıyla birlikte yeniden suyla doldu.

Gölün su seviyesinin yükselmesiyle birlikte, bölgeyi terk eden onlarca kuş türü de yuvalarına geri dönmeye başladı. Akgöl'deki bu muhteşem dönüşüm, kısa sürede çevre illerdeki ve bölgedeki fotoğrafçıların da dikkatini çekti.

Kuruyan çorak arazinin yerini alan masmavi sular, batan güneşin yansıması ve kuşların dansı, muazzam kareler yakalamak isteyen fotoğrafçılar için doğal bir stüdyo oluşturdu.