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Gündem

Sapkın provokasyon! Haramzadeler kutsalımızı hedef aldı

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İstanbul’da sokakları kirletmeye çalışan onursuz LGBT'li sapkınlar, İslam aleminin kıblesi Kâbe-i Muazzama’ya yönelik alçakça bir saldırı gerçekleştirdi.

Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkan hadsiz güruh, taşınan bir pankartta mukaddes Kâbe-i Muazzama’nın görselini kendi sapkın sembolleriyle bir araya getirme cüretinde bulundu.

İnançlarımıza ve kutsallarımıza yönelik bu kirli provokasyon, sosyal medyada çığ gibi büyüyen nefret ve tepkiyle karşılandı.

 

Müslümanların sabrını taşırma noktasına getirdi

Manevi değerleri ayaklar altına almayı özgürlük zanneden bu Batı fonlu şer odaklarının küstahlığı, Müslümanların sabrını taşırma noktasına getirdi.

Sosyal medya mecralarında ayağa kalkan on binlerce vatandaş, İslam'ın şiarına yapılan bu alçak saldırıyı lanetleyerek, yetkilileri derhal göreve çağırdı.

Vatandaşlar, "Bu topraklarda İslam’ın mukaddesatına hakaret etmek hiç kimsenin haddi değildir. Bu azgın azınlığın arkasındaki kirli eller ortaya çıkarılmalıdır" diyerek tepkilerini dile getirdi.

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