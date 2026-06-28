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Gündem Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim tilaveti! Azgın azınlık “laiklik atağı” geçirecek
Gündem

Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim tilaveti! Azgın azınlık “laiklik atağı” geçirecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Türk Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 235'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Şanlıurfa'da tören düzenlendi. Kurtuluş Savaşı'nda Bayraktepe'ye yapılan çıkarmanın yeniden sahnelendiği törenin sonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Şanlı ordu bir yaşına daha girdi.

Türk Kara Kuvvetleri, kuruluşunun 2 bin 235. yıl dönümünü kutluyor.

Mete Han'dan itibaren uzanan köklü geçmiş yaşatılmaya devam ediliyor.

Bu özel gün kapsamında birçok ilde törenler düzenlenirken bu illerden biri de Şanlıurfa oldu.

İSTİKLAL MARŞI İLE BAŞLADI

Kentte bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Tören öncesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılan yerli ve milli hafif silahların sergisi gezildi.

 

 

ORGENERAL'İN MESAJI OKUNDU

Programın açılışında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in mesajı okundu.

20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak katılan herkese teşekkür etti.

 

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan törende bir çember oluşturularak Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi.

O anlar katılımcılar tarafından dikkatle takip edilirken tilaveti gerçekleştiren askerin ses tonu beğeni topladı.

 

 

ŞANLIURFA HATIRLANDI

Fransızlar Şanlıurfa'yı işgal ettikten sonra bölgeye hakim olan Bayraktepe'ye asker yerleştirdi.

Yüzbaşı Ali Sahip Ursavaş, milis güçlerin de desteğiyle 16 Şubat 1920 yılında Bayraktepe'ye bir çıkarma gerçekleştirdi.

Yaşanan çatışmada Türk tarafı 1 şehit verirken Fransızlar ise büyük zayiat yaşadı.

 

 

SEMBOLİK ÇIKARMA YAPILDI

Tepenin ele geçirilmesiyle birlikte Şanlıurfa'daki kurtuluş mücadelesinin fitili ateşlendi.

Törende komandolar, sembolik olarak yeniden tepeye çıkarma yaptı.

Komando marşı okunmasının ardından program sona erdi.

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Yorumlar

Mehmet

Türk Milleti'nin gururu olan Kara Kuvvetleri, köklü geçmişiyle bugüne kadar vatanımızın güvenliğini sağlamıştır. Şanlıurfa'da düzenlenen 2 bin 235. yıldönüm töreni, bu asil ordunun vatansever ve maneviyat dolu ruhunu göstermektedir. İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kutlama programında yerli silahların sergisiyle de milletimizin güçlü ordusuna vurgu yapılmıştır. Fransız işgali sırasında Bayraktepe Tepesi'nde yaşanan mücadele anısına yapılan sembolik çıkarma ise kahraman askerlerimizin fedakarlıklarını unutturmamıştır. Başbuğumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Savunma Bakanı'nın da vurguladığı gibi, dünyada yeni tehditler karşısında Türk ordusu her zaman vatanını korumak için hazırlıklı olmalıdır.

Nizamettin Pınar

Şu Kominis Düşünceli CHP Bu Ülkeden Tamamen Temizlenmeden Ülkemizde Huzur Olmaz Bunların Dedeleri Osmanlı’yı Yıkmışlardır bu Kemanisleri İslah Etmek Lazım
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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