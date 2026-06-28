Ugandalı müptezel yine konuştu: Tanrı bana Türkleri kovmamı emretti! Aslanlar ve insanlar anlaşamazlar

Tahsin HAN

Uganda’da Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan ve oturduğu koltuğun ağırlığını taşımaktan aciz Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’yi ve Türk vatandaşlarını hedef alan ahlaksız bir karalama kampanyası daha başlattı. Diplomatik nezaketten ve devlet ciddiyetinden tamamen uzak bu densiz general, Uganda’daki Türk vatandaşlarını açıkça tehdit ederek sınır dışı etme çağrısında bulundu.

TANRI BANA EMRETTİ

İsrail’in Maariv gazetesinin de geniş yer ayırdığı skandal paylaşımlarda, ahlaksız general dini duyguları da kendi faşizan söylemlerine alet etmeye kalkıştı. X (Twitter) hesabı üzerinden akıl dışı iddialarda bulunan Türk düşmanı Kainerugaba, “Tanrı İsa Mesih bana Türkleri ülkesinden kovmamı emretti” şeklinde asılsız ve hezeyan dolu ifadeler kullandı.

Hızını alamayan densiz, Uganda’da geçerli çalışma izni olmayan Türklerin önümüzdeki haftadan itibaren tutuklanacağını da duyurarak bir cadı avı başlatacağını ilan etti. Kainerugaba, “Aslanlar ve insanlar arasında anlaşma olmaz. Tüm Türkler 30 gün içinde ülkemizden ayrılmalı. Ayrılmayanlar tehditlerimin gerçek olduğunu anlayacaklar” diyerek Türklere nefret kustu.

İSRAİL'İ KORU

Uganda’yı uluslararası arenada küçük düşüren bu densiz, soykırımcı İsrail’e ise bağlılığını gizlemedi. Paylaşımda, “Tanrımız İsrail’i her zaman kutsasın” yazarak kime hizmet ettiğini ve bu Türk düşmanlığı senaryosunun arkasında hangi odakların olduğunu da açıkça itiraf etti.