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Dünya Ugandalı müptezel yine konuştu: Tanrı bana Türkleri kovmamı emretti! Aslanlar ve insanlar anlaşamazlar
Dünya

Ugandalı müptezel yine konuştu: Tanrı bana Türkleri kovmamı emretti! Aslanlar ve insanlar anlaşamazlar

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Ugandalı müptezel yine konuştu: Tanrı bana Türkleri kovmamı emretti! Aslanlar ve insanlar anlaşamazlar

Türkiye’nin Afrika’daki varlığından rahatsız olan İsrail hayranı Ugandalı densiz general, Türkiye ile imzalanan 3.2 milyar dolarlık dev demiryolu projesini iptal ettirmesinin yine Türkiye’yi hedef alan açıklama yaptı. Uganda’daki Türk vatandaşlarını açıkça tehdit eden densiz, Türk vatandaşlarına karşı bir “cadı avı” başlatacağını ilan etti!

 Tahsin HAN 

Uganda’da Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan ve oturduğu koltuğun ağırlığını taşımaktan aciz Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’yi ve Türk vatandaşlarını hedef alan ahlaksız bir karalama kampanyası daha başlattı. Diplomatik nezaketten ve devlet ciddiyetinden tamamen uzak bu densiz general, Uganda’daki Türk vatandaşlarını açıkça tehdit ederek sınır dışı etme çağrısında bulundu.

TANRI BANA EMRETTİ

İsrail’in Maariv gazetesinin de geniş yer ayırdığı skandal paylaşımlarda, ahlaksız general dini duyguları da kendi faşizan söylemlerine alet etmeye kalkıştı. X (Twitter) hesabı üzerinden akıl dışı iddialarda bulunan Türk düşmanı Kainerugaba, “Tanrı İsa Mesih bana Türkleri ülkesinden kovmamı emretti” şeklinde asılsız ve hezeyan dolu ifadeler kullandı.

Hızını alamayan densiz, Uganda’da geçerli çalışma izni olmayan Türklerin önümüzdeki haftadan itibaren tutuklanacağını da duyurarak bir cadı avı başlatacağını ilan etti. Kainerugaba, “Aslanlar ve insanlar arasında anlaşma olmaz. Tüm Türkler 30 gün içinde ülkemizden ayrılmalı. Ayrılmayanlar tehditlerimin gerçek olduğunu anlayacaklar” diyerek Türklere nefret kustu.

İSRAİL'İ KORU

Uganda’yı uluslararası arenada küçük düşüren bu densiz, soykırımcı İsrail’e ise bağlılığını gizlemedi. Paylaşımda, “Tanrımız İsrail’i her zaman kutsasın” yazarak kime hizmet ettiğini ve bu Türk düşmanlığı senaryosunun arkasında hangi odakların olduğunu da açıkça itiraf etti.

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Yorumlar

Mehmet

Bu Muhoozi Kainerugaba denen adam gerçekten de Allah'ın kendisine verdiği aklın ve dini hassasiyetlerin farkında değil. Türk vatandaşlarına karşı böyle hakaretler ve tehditlerde bulunması, İsrail’e olan bağlılığını ise açıkça ortaya koyuyor. Uganda'da yaşayan Türk kardeşlerimize destek olunmalı ve bu denizin adamı karşısında durulmamalıdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve TBMM, bu durumla ilgili gereken adımları atmalıdır.

Şuayip

İnsanlıktan ne zarar gördün de çakallığa heves ediyorsun derler
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