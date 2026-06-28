Venezuela'daki felaketin bilançosu her dakika ağırlaşıyor: Ölü sayısı 1500’ü aştı, 68 binden fazla kişi kayıp!

Türkiye’nin gönderdiği kurtarma ekiplerinin ulaştığı Venezuela’nın birçok bölgesinde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yaklaşık 30 bin Venezuelalı arama kurtarma personeline dünyanın farklı ülkelerinden gelen ekipler de destek veriyor.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, şu ana kadar Türkiye’nin aralarında bulunduğu 24 ülkenin yardım gönderdiğini belirterek, ülkeye 521 ton insani yardım malzemesi, 86 arama kurtarma köpek timi ile 2 bin 741'i aşkın arama kurtarma ve destek personelinin ulaştığını söyledi.

Deprem bölgelerinde çok sayıda vatandaş da enkaz altındaki yakınlarına ulaşabilmek için çalışmalara katılıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin aralarında bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi enkaz altından sağ çıkardığı görülüyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı da bin 500'ü, yaralı sayısı ise 3 bin 300’ü aştı. 68 binden fazla kişiden ise hâlâ haber alınamıyor.