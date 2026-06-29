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Gündem Hayata dönüş! Genç polis pes etmedi, 8 yaşında gölün dibinde duran kalp yeniden canlandı
Gündem

Hayata dönüş! Genç polis pes etmedi, 8 yaşında gölün dibinde duran kalp yeniden canlandı

Yeniakit Publisher
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Hayata dönüş! Genç polis pes etmedi, 8 yaşında gölün dibinde duran kalp yeniden canlandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kayboldu. Dalgıç polisler tarafından gölün dibinden çıkarıldığında kalbi duran çocuk, dalgıç polisin dakikalarca süren kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü.

Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki Mangal Park'ta ailesiyle birlikte piknik yapan 8 yaşındaki M.S., bir süre sonra serinlemek amacıyla Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Kıyıya yakın bölgede yüzen çocuk, bir anda gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

KALP MASAJIYLA CANLANDI

Kısa sürede suya dalan ekipler, çocuğu gölden çıkararak kıyıya ulaştırdı. Kalbinin durduğu belirlenen çocuğa dalgıç polis tarafından olay yerinde uzun süre kalp masajı yapıldı. Dalgıç polisin dakikalarca sürdürdüğü kalp masajının ardından çocuğun kalbi yeniden çalıştı. İlk müdahalesi olay yerinde tamamlanan çocuk, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Yorumlar

koparan

Kahraman Polisime Adana valisi bir altın madalya, Emniyet müdürlüğü bir takdir belgesi vermesi uygun olur .
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