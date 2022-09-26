O şehirde dilencilere büyük denetim
Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapanlara yönelik denetimlerini artırarak sürdürüyor.
Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezleri ve cami önlerinde dilencilik yapanlara yönelik denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, dilenci grubuna müdahale etti.
Günlük yapılan denetim ve operasyonlarda yakalanan dilenciler, Siirt Belediyesi zabıta ekiplerince alınarak zabıta merkezlerine getirildi.
Burada adres tespiti ve üst taraması yapılan dilencilerden çıkan bin 134 TL’lik nakdi paranın kamuya geçirilmesi için işlem başlatıldı.
Bu denetimlerde dilencilik yapan şahıslara yönelik tutanak düzenlenirken, 2 kişiye de idari para cezası işlemi uygulandı. (İLKHA)