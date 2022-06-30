  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel O şehirde 535 kaçak cep telefonu ele geçirildi!
Yerel

O şehirde 535 kaçak cep telefonu ele geçirildi!

İstanbul'da, yasa dışı yollardan yurda getirilen 535 cep telefonu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 10:07:00 - 2022-06-30 10:13:01

İstanbul'da, yasa dışı yollardan yurda getirilen 535 cep telefonu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yaşa dışı yollardan yurda getirilen cep telefonlarını internet üzerinden piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine harekete geçti.

Cep telefonlarının gümrük kaydı yapılmadan yurda sokulduğunu tespit eden ekipler, belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 535 cep telefonu ile 1500 şarj cihazı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen telefonlarda yapılan dijital incelemede, şüphelilerin IMEI numaralarını değiştirdikleri cep telefonlarının alışveriş sitelerinde orijinal olarak gösterildiği ve piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Şüpheliler, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin bağlantılı olduğu kişilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23