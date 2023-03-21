O şehirde 50 cami Ramazan ayında kapalı olacak

“Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve ardından yaşanan sel afetlerden dolayı Şanlıurfa’da, aralarında tarihi camilerin de bulunduğu onlarca cami hasar gördü.

Selin büyük kayıp ve hasara neden olduğu Şanlıurfa’da başta şehrin tarihi camilerinden olan Rızvaniye Camii, Ulu Camii ve Hasanpaşa Camii olmak üzere çok sayıda cami zarar gördü. Meydana gelen deprem ve sel afetlerinde kent merkezindeki camiler başta olmak üzere ilçelerdeki camilerin de hasar gördüğünü belirten Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, temizlik ve onarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"27 tane camimiz ve 15 civarında da Kur’an kursumuz zarar gördü"

Ramazan ayında yaklaşık 50 caminin hizmet veremeyeceğini ifade eden Tolan, "Sel felaketinde birçok kardeşimiz ve evler zarar gördüğü gibi 27 tane cami ve 15 civarında da Kur’an kursumuz selden zarar gördü. Selden zarar gören camilerimizden iki tanesi hariç diğer bütün camilerimizin temizliği yapıldı. Diğer camilerimiz de inşallah Ramazan’a yetişecek. 2 camimizde hasar fazla olduğu için onlar Ramazan’a yetişemeyecek. Depremden de zarar gören camilerimiz var. Şanlıurfa il genelinde 2 bin 125 camimiz var. Deprem ve selden zarar görüp de Ramazan’da hizmet veremeyecek 50 civarı camimiz bulunmaktadır." dedi.

"Dergâh camisi hizmet verecek"

İl merkezinde bulunan tarihi camilere de değinen Tolan, "Merkezde eğer bir camide hasar varsa yakında zaten camilerimiz bulunmaktadır. Halkımız o camilerde ibadetlerine devam edebilirler. Dergâh camisi hizmet verecek. Ulu Cami depremden dolayı hasarlı. Hasanpaşa camimiz hem deprem ve hem de selden dolayı hasarlı. Balıklıgöl’ün hemen kıble tarafında olan Döşeme Camimizde selden çok zarar gördü ve Ramazan’a yetişmesi biraz zor. Şanlıurfa il genelinde depremde hayatını kaybeden din görevlimiz yoktur. Birkaç tane yaralımız vardır." ifadelerine yer verdi. (İLKHA)

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