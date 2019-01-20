0553 313 94 23

O rapor ortaya çıktı! Çin korkusu sardı

ABD Savunma Bakanlığı, istihbarat faaliyetlerini yürüten Savunma İstihbarat Dairesi'nin raporuna göre Çin'in dünyanın en gelişmiş silah sistemlerine sahip olduğunu açıkladı.

20 Ocak 2019 Pazar 19:21
O rapor ortaya çıktı! Çin korkusu sardı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'in dünyanın en gelişmiş silah sistemlerine sahip olduğunu ve bazı alanlarda rakiplerini geçtiğini açıkladı. Pentagon'un istihbarat faaliyetlerini yürüten Savunma İstihbarat Dairesi'nin raporuna göre Çin, ülke pazarına girecek yabancı şirketlere teknolojik sırlarını verme zorunluluğu getiren yasaları sayesinde son yıllarda askeri alanda büyük ilerleme kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'in dünyanın en gelişmiş silah sistemlerine sahip olduğunu ve bazı alanlarda rakiplerini geçtiğini açıkladı.

Pentagon'un istihbarat faaliyetlerini yürüten Savunma İstihbarat Dairesi'nin (DIA) raporuna göre Çin, kısmen, ülke pazarına girecek yabancı şirketlere teknolojik sırlarını verme zorunluluğu getiren yasaları sayesinde son yıllarda askeri alanda büyük ilerleme kaydetti.

"Bazı alanlarda dünya lideri"

Raporda, "Mümkün olan her yolla teknolojiye erişen Çin, donanma tasarımları, orta ve uzun menzilli füzeler ve hipersonik silahlar da (ses hızından defalarca daha hızlı olan ve füze savunma sistemlerine yakalanmayan füzeler) dahil olmak üzere bir dizi teknolojide lider konumuna yükseldi. Teknoloji erişimine çoklu yaklaşık sayesinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu şimdi bazı en modern silah sistemlerine sahip. Hatta bazı alanlarda dünya lideri" denildi.

2025 tarihi önemli

DIA'nın raporunda, "Hava, deniz, uzay ve siber uzaydaki askeri kabiliyeti, Çin'i bölgede iradesini dayatabilecek konuma getirdi" ifadesi yer alıyor.

İstihbarat raporunda, Çin'in bölgesel ve küresel hedefleri vurabilecek, radara yakalanmayan orta ve uzun menzilli savaş uçakları geliştirdiğini, bu uçakların 2025'e kadar operasyonel hale gelebileceği belirtiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 19:21
  1. Ordu
  2. Çin
  3. ABD
  4. Pentagon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Dizüstü bilgisayar yerine çakıl taşı göndereceklerdi
    1. GÜNCELLEME - Dizüstü bilgisayar yerine..
    2. Tahincioğlu All-Star 2019
    3. Trabzonspor-Medipol Başakşehir..
    4. O rapor ortaya çıktı! Çin korkusu sardı
    5. AK Parti Isparta Aday Tanıtım Toplantısı
    6. Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
    7. Stephens 4. turda elendi
    8. Fransa'da "sarı yelekli kadınlardan"..
    9. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    10. "Afganistan'da barış, bölge için..
    11. Samsunspor'un 30 yıllık acısı
    12. Çin sallanmaya devam ediyor! Bir..
    13. Akar ve TSK'nin komuta kademesi Afrin..
    14. Çorum'da 3 kamyondan akü çalan..
    15. Yangında kalbi duran köpek, kalp..
    16. BM, Libya'nın güneyinde silahlı..
    17. Motosikletle önce yayaya, sonra..
    18. Sudan'ın Umdurman kentinde gösteriler..
    19. Otomobilin çarptığı anne ve oğlu..
    20. AK Partili Usta: Bu milletin Reis-i..
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?