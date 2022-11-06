O rapçi işte şimdi hapı yuttu! Büyük şok
İranlı rapçi Samin Yassin, protestolara destek vermek ve Allah'a karşı savaş açmak suçlamasıyla çıktığı mahkemede idam cezasına çarptırıldı.
İranlı rapçi Samin Yassin, protestolara destek vermek ve Allah'a karşı savaş açmak suçlamasıyla çıktığı mahkemede idam cezasına çarptırıldı.
İran’da Mahsa Jîna Amînî'nin 16 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra öldürülmesiyle başlayan protestolara şarkılar söyleyerek destek veren ve 2 Ekim’de gözaltına alınan rap şarkıcısı Samin Yassin (Seydî) çıkarıldığı mahkemece idama mahkum edildi.
Yassin, kendisine yöneltilen 11 suçlamayı da kabul etmedi.
Yapılan yargılamanın tamamı İran devlet televizyonlarında canlı olarak yayınlandı. Mahkeme, yargılamanın ardından Yassin’i idama mahkum etti.