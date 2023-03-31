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Gündem O partiden milletvekilliği adaylığı teklifi almıştı! Kadir İnanır'dan flaş karar
Gündem

O partiden milletvekilliği adaylığı teklifi almıştı! Kadir İnanır'dan flaş karar

Yeniakit Publisher
2023-03-31 21:49:00 -
O partiden milletvekilliği adaylığı teklifi almıştı! Kadir İnanır'dan flaş karar

Kadir İnanır, Yeşil Sol Parti'den milletvekilliği için teklif aldı. İnanır, konuyla ilgili "Siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) Erkan Baş'ın, Mehmet Aslantuğ'un milletvekilliği adaylık teklifini kabul ettiğini açıklamasının ardından bir adaylık teklifi de Kadir İnanır'a yapıldı. 

Kadir İnanır'a milletvekili adaylığı teklifi Yeşil Sol Parti'den geldi. 

Kadir İnanır, milletvekilliği adaylığıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Kadir İnanır, açıklamasında şunları söyledi: "Sevgili halkımız; Uzun yıllardır birçok kez milletvekilliği teklifleri aldım. Tüm bu teklifler benim için kuşkusuz onur vericidir ama ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum. Saygılarımla."



 
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