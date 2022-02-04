O namazın fazileti Efendimiz (SAV) tarafından böyle anlatıldı!

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Hadis-i Şerifine dikkat çekerek Müslümanlar için "abdest namazı" kılmanın ehemmiyetini anlattı.

"Abdest aldıktan sonra hemen 'abdest namazı' kılmak müstehaptır." diyen Dr. Şenocak, "Buhari ve Müslim'in rivayetinde Efendimiz (SAV) Bilal-i Habeşi'ye hitaben buyurdu ki, 'Dün gece rüyamda, sen benim önümde yürürken ayakkabının hışırtısını duydum.' Yani bu namaz Bilal-i Habeşi'ye öyle bir ecir verdi ki Efendimiz'in (SAV) önünde yürüyor. İşte bu, abdestten sonra kılınan iki rekat namaz." ifadelerini kullandı.

'Burada işaret o namazın ehemmiyetinedir'

Dr. İhsan Şenocak, şöyle devam etti:

Belki çoğumuz bunu ihmal ediyoruz ama bu namazın böyle bir ecri var. Mükafatı çok büyük. Peki nasıl olur da Bilal-i Habeşi (r.a) önünde yürürken Efendimiz (SAV) onun arkasında ayakkabısının hışırtısını duyuyor. Misalen, kuş uçarken, kanatlarını açar. O kanatların bir kısmı başını geçebilir. Ama kanatları başa dahildir. Bilal-i Habeşi'nin (r.a) cennete girmesinin vesilesi kim? Hazreti Muhammed (SAV). Yani, Bilal-i Habeşi Efendimiz'in (SAV) getirdiği ile amel ederek cennete giriyor. Ya da şöyle düşünelim, ordu gidiyor. Devlet başkanı ortada, sağ ve sol kanatla öncü birlikler var. Her ne kadar sağ ve sol kanatla öncü birlikler, devlet başkanının önünde olsalar da esasında ona bağlı olduklarından onun gerisindeler.

Efendimiz'in (SAV) rüyasına baktığımız zaman burada anlamamız gereken şurasıdır ki Peygamberimiz (SAV) abdestten sonra kılınan namazın ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor. Yoksa elbette ki Bilal-i Habeşi de (r.a), Hazreti Ebubekir de (r.a), Hazreti Ömer de (r.a), Hazreti Osman da (r.a), Hazreti Ali de (r.a) Peygamber Efendimiz'in (SAV) gerisindedirler. Burada işaret o namazın ehemmiyetinedir.