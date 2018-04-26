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O mumyanın kime ait olduğu ortaya çıktı!

1925-1941 yılları arasında İran'da yönetimi elinde tutan Şah Rıza Pehlevi'nin ailesine göre, başkent Tahran yakınlarında bulunan bir mumyanın büyük olasılıkla Pehlevi'ye ait.

26 Nisan 2018 Perşembe 11:05
O mumyanın kime ait olduğu ortaya çıktı!

İran'da, 1925-1941 yılları arasında yönetimi elinde tutan Şah Rıza Pehlevi'nin ailesi, başkent Tahran yakınlarında bulunan bir mumyanın büyük olasılıkla Pehlevi'ye ait olduğunu açıkladı. Mumya Pazartesi günü, Tahran'ın güneyindeki Şah Rey'deki bir türbe inşaatı sırasında bulundu.

DEVRİM SIRASINDA MEZARI TAHRİP EDİLDİ

Pehlevi'nin Şah Rey'deki mezarı 1979 devriminde tahrip edilmiş ancak mezardan çıkarılan mumya hiçbir zaman bulunamamıştı.

Rıza Şah Pehlevi'nin ABD'de yaşayan torunu, bu mumyanın büyük olasılıkla dedesine ait olduğunu açıkladı.

ADLI TIP UZMANLARINA ÇAĞRI YAPILDI

Dedesinin adını taşıyan Rıza Pehlevi, Twitter'dan İranlı yetkililere çağrı yaparak, aile tarafından güvenilen tıp uzmanlarına mumyanın incelemesi ve daha sonra da mumyanın usule uygun bir şekilde İran içinde gömülmesine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Tahran Kültürel Miras Komitesi Başkanı da mumyanın Rıza Şah Pehlevi'ye ait olmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi

PEHLEVİ KİMDİR?

Askeri bir lider olaran Rıza Şah, 1921'de ülkede bir darbe gerçekleştirmiş ve 1925'te İran'ın başına geçerek Pehlevi Hanedanlığı dönemini başlatmıştı.

İran'ı modernize etmek amacıyla birçok reforma imza atan Pehlevi, muhalifleri tarafından insan hakları ihlalleri ve dini karşısına almakla eleştirilmişti.

TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER İÇİNDEYDİ

İkinci Dünya Savaşı sırasında, İngiltere ve Sovyetler Birliği tarafından, Almanya ile ilgili politikaları gerekçe gösterilerek tahttan indirilen Pehlevi'nin yerine, oğlu Muhammed Rıza Pehlevi getirilmişti.

Pehlevi 1944 yılında, sürgün yaşamını sürdürdüğü Güney Afrika'da hayatını kaybetmişti.

Mısır'da mumyalanan cenazesi, yıllar sonra İran'a götürülerek defnedilmiş, mozolesi 1979 devrimi sırasında tahrip edilmişti.

(BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 11:05
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