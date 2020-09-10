O mesajlara dikkat! Whatsapp'ın çökmesine neden oluyor

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, önemli bir hatayla gündeme geldi. WABetaInfo'nun aktardığı bir habere göre, bazı Whatsapp kullanıcıları, aldıkları bir mesaj ile uygulamanın çöktüğünü fark etti.

Söz konusu karışık mesajları işlemekte zorluk yaşayan Whatsapp'ın çöktüğü görüldü. Ayrıca bazı kullanıcıların telefonlarını kapatıp açtıklarında bile sorunun düzelmediği ve birçok kullanıcının bu sorun yüzünden sohbet geçmişlerini kaybettikleri belirtildi.

Whatsapp, daha önce benzer bir sorunla gündeme gelmişti. Uygulama üzerinden gönderilen bir mesaj, İphone'ların çökmesine neden olmuş; İOS 13 güncellemesi ile bu sorun ortadan kaldırılmıştı.

Peki bu sorunu önlemenin bir yolu var mı?

Bu sorunu önlemek için sadece rehberdeki kişilerden mesaj almalara izin vermek gerekiyor. İzin ayarları yapmak için;

Uygulamada 'ayarlar' sekmesine tıklayın.

Hesap bölümü, gizlilik sekmesinden 'gruplar' seçeneğine tıklayın.

Gruplar seçeneğinde, 'kişilerim' kısmını işaretleyin.

Böylece rehberde yer almayan numaralardan gelecek mesajları engelleyerek, bu sorunu önleyebilirsiniz.