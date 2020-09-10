  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji O mesajlara dikkat! Whatsapp'ın çökmesine neden oluyor
Teknoloji

O mesajlara dikkat! Whatsapp'ın çökmesine neden oluyor

WABetaInfo'nun aktardığı bir habere göre, dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta, uygulamanın çökmesine yol açan yeni bir hata tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 05:17:00 -
O mesajlara dikkat! Whatsapp'ın çökmesine neden oluyor

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, önemli bir hatayla gündeme geldi. WABetaInfo'nun aktardığı bir habere göre, bazı Whatsapp kullanıcıları, aldıkları bir mesaj ile uygulamanın çöktüğünü fark etti.

Söz konusu karışık mesajları işlemekte zorluk yaşayan Whatsapp'ın çöktüğü görüldü. Ayrıca bazı kullanıcıların telefonlarını kapatıp açtıklarında bile sorunun düzelmediği ve birçok kullanıcının bu sorun yüzünden sohbet geçmişlerini kaybettikleri belirtildi.

Whatsapp, daha önce benzer bir sorunla gündeme gelmişti. Uygulama üzerinden gönderilen bir mesaj, İphone'ların çökmesine neden olmuş; İOS 13 güncellemesi ile bu sorun ortadan kaldırılmıştı.

Peki bu sorunu önlemenin bir yolu var mı?

Bu sorunu önlemek için sadece rehberdeki kişilerden mesaj almalara izin vermek gerekiyor. İzin ayarları yapmak için;

Uygulamada 'ayarlar' sekmesine tıklayın.
Hesap bölümü, gizlilik sekmesinden 'gruplar' seçeneğine tıklayın.
Gruplar seçeneğinde, 'kişilerim' kısmını işaretleyin.

Böylece rehberde yer almayan numaralardan gelecek mesajları engelleyerek, bu sorunu önleyebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komşuda Türk bayrağı gerginliği! 'O bayrağa dokunursan seni vururum'
Dünya

Komşuda Türk bayrağı gerginliği! 'O bayrağa dokunursan seni vururum'

Azerbaycan'ın Sumgayıt şehrinde asılı olan Türk bayrağını indirmeye çalışan bir kişi başka bir Azerbaycan vatandaşı tarafından sert tepkiyle..
İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı
Dünya

İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı

İsrail menşeli bir araştırma şirketi, Türkiye'nin üç cepheden Mısır'ı kuşatmaya çalıştığını öne sürdü.
Washington Post'tan çarpıcı iddia!
Dünya

Washington Post'tan çarpıcı iddia!

Amerikan gazetesi Washington Post, Suudi Arabistan Başsavcılığının Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kararını "Batılı liderlere bir kılıf su..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı