O maçta damga vuran, skandal olay! Ünlü futbolcu oyuna girmek için yalvardı, reddedilince deliye döndü

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, 6 haftadır galibiyete hasret olan Southampton'u sahasında konuk etti.

ARSENAL NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Karşılaşmada kalecisi Ramsdale'ın büyük hatasında henüz ilk dakikada şok bir golle geriye düşen Arsenal, eski yıldızı Theo Walcott'un ikinci golüyle neye uğradığını şaşırdı.

Topçular, bu gollere karşılık vermek isterken Martinelli'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

KORKU DOLU ANLAR

Müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada iki taraf da kazanmak için elinden geleni yaparken korkutan bir sakatlık yaşandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Southampton'ın Polonyalı savunma oyuncusu an Bednarek, Gabriel Martinelli ile giriştiği hava topu mücadelesinin ardından dengesiz bir şekilde baş üstü yere düştü

HAREKETSİZ KALDI

Jan Bednarek kötü bir şekilde yere düşerken bir süre sahada hareketsiz kaldı.

Southamptonlı doktorlar, telaşla Bednarek için sahaya koşarken Arsenal doktoru da müdahil oldu.

DEVAM ETMESİNE İZİN VERİLMEDİ

Korkulan olmazken tedavi sonrası Jan Bednarek ayağa kalkarak saha kenarından oyuna girmek istedi ancak doktorlar riske edilemeyeceğini belirterek buna izin vermedi.

DOKTORLARA YALVARDI

Polonyalı savunmacı, tedavi sonrası oynamasına izin vermeleri için sağlık görevlilerine uzun bir süre adeta yalvardı.

Ancak Bednarek, Southampton sağlık ekibi tarafından reddedildi ve yerini Caleta-Car'a bırakmak zorunda kaldı.

HOCASI DA SAKİNLEŞTİREMEDİ

Değişiklik sonrası çok öfkelenen Bednarek, kulüp doktorlarına tepki göstererek kulübeye doğru gitti. hürriyetin aktardığı haberde: Oyuncusunu sakinleştirmek isteyen Southampton Menajeri Rubén Sellés, bir süre Bednarek'le konuşsa da Polonyalı savunmacı öfkeyle soyunma odasının yolunu tuttuğu aktarıldı.



OYUN KURALI NE DİYOR?

Oyun kurallarına göre oyundan çıkacak futbolcu sahadan çıkmayı reddederse oyun kaldığı yerden devam eder.



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