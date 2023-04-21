2023-04-21 19:54:15 Mavi tik kararı! Sosyal medyada olay oldu: Aralarında dünyca ünlü Beyonce ve Cristiano Ronaldo da var! Bakın kimler...
Milyarder Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'da hayata geçirdi. Bu yeni mavi tik kararıhamlesi ile sosyal medyada yeni bir gündem daha oluşturmayı başardı. Gündemi tekrardan alt üst etti. Twitter, dün binlerce hesabın mavi tiklerini kaldırmaya başladı. Aralarında Beyonce ve Cristiano Ronaldo gibi dünyaca ünlü isimlerin de olduğu hesaplar, bir zamanlar gıpta ile bakılan mavi tiklerini kaybetti. Bakın kimler var kimler...