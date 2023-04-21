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Hayat-Aktüel
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Mavi tik kararı! Sosyal medyada olay oldu: Aralarında dünyca ünlü Beyonce ve Cristiano Ronaldo da var! Bakın kimler...

2023-04-21 19:54:15
Mavi tik kararı! Sosyal medyada olay oldu: Aralarında dünyca ünlü Beyonce ve Cristiano Ronaldo da var! Bakın kimler...

Milyarder Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'da hayata geçirdi. Bu yeni mavi tik kararıhamlesi ile sosyal medyada yeni bir gündem daha oluşturmayı başardı. Gündemi tekrardan alt üst etti. Twitter, dün binlerce hesabın mavi tiklerini kaldırmaya başladı. Aralarında Beyonce ve Cristiano Ronaldo gibi dünyaca ünlü isimlerin de olduğu hesaplar, bir zamanlar gıpta ile bakılan mavi tiklerini kaybetti. Bakın kimler var kimler...

#1
Foto - Mavi tik kararı! Sosyal medyada olay oldu: Aralarında dünyca ünlü Beyonce ve Cristiano Ronaldo da var! Bakın kimler...

BBC'nin haberine göre, Twitter hesapları bulunan Amerikalı şarkıcı Beyonce ve ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo arasında artık ortak bir nokta var.

#2
Foto - Mavi tik kararı! Sosyal medyada olay oldu: Aralarında dünyca ünlü Beyonce ve Cristiano Ronaldo da var! Bakın kimler...

O da mavi tiklerini kaybetmiş olmaları... Bu iki ünlü isim, artık Twitter'da mavi tik sahibi değiller

#3
Foto - Mavi tik kararı! Sosyal medyada olay oldu: Aralarında dünyca ünlü Beyonce ve Cristiano Ronaldo da var! Bakın kimler...

Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın, sosyal medya şirketini kâra geçirmek için elden geçirmeye çalıştığı bir dönemde gelen bu hamle sonucunda, mavi tikini kaybetmek istemeyen kullanıcıların Twitter Blue'ya abone olmaları gerekiyor.

#4
Foto - Mavi tik kararı! Sosyal medyada olay oldu: Aralarında dünyca ünlü Beyonce ve Cristiano Ronaldo da var! Bakın kimler...

İsimlerinin yanındaki mavi onay işaretini korumak isteyen kullanıcıların Twitter Blue'ya abone olmak için ayda en az 150 TL ödemeleri gerekiyor.

#5
Foto - Mavi tik kararı! Sosyal medyada olay oldu: Aralarında dünyca ünlü Beyonce ve Cristiano Ronaldo da var! Bakın kimler...

BAZILARI TİK'LERİNİ KAYBEDERKEN, BAZILARI DA KORUDU! Mynet'in aktardığı Haberde: Beyonce ve Cristiano Ronaldo gibi ünlü isimler, 'en azından şimdilik' (Çünkü Twitter Blue'ya abone olup tekrar mavi tik alabilirler) mavi tiklerini kaybetseler de bazıları da mavi tiklerini korudu. Örneğin, NBA'in yıldız basketbolcusu LeBron James, mavi tiki için ödeme yapmayacağını söylemesine rağmen, Elon Musk tarafından hediye edilen "ücretsiz bir abonelik" ile mavi tik işaretine sahip.

#6
Foto - Mavi tik kararı! Sosyal medyada olay oldu: Aralarında dünyca ünlü Beyonce ve Cristiano Ronaldo da var! Bakın kimler...

Musk, efsane yazar Stephen King ve Star Trek evreninde Kaptan Kirk'ü canlandıran usta oyuncu William Shatner için de aynı anlaşmanın geçerli olduğunu doğruladı. Değişiklik gerçekleştiğinde, Twitter'da bu konuda birçok kullanıcı şaka yaptı. Bazı kullanıcılar ise aktör Jason Sudeikis'in mavi tikini kaybederken, canlandırdığı kurgusal karakter Ted Lasso'nun kaybetmemesindeki ironiye dikkat çekti.

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