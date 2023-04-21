Mavi tik kararı! Sosyal medyada olay oldu: Aralarında dünyca ünlü Beyonce ve Cristiano Ronaldo da var! Bakın kimler...

BAZILARI TİK'LERİNİ KAYBEDERKEN, BAZILARI DA KORUDU! Mynet'in aktardığı Haberde: Beyonce ve Cristiano Ronaldo gibi ünlü isimler, 'en azından şimdilik' (Çünkü Twitter Blue'ya abone olup tekrar mavi tik alabilirler) mavi tiklerini kaybetseler de bazıları da mavi tiklerini korudu. Örneğin, NBA'in yıldız basketbolcusu LeBron James, mavi tiki için ödeme yapmayacağını söylemesine rağmen, Elon Musk tarafından hediye edilen "ücretsiz bir abonelik" ile mavi tik işaretine sahip.