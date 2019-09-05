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O isimler olmayacak! Babacan'ın partisi için tarih belli oldu

Gazeteci Fatih Altaylı, bugün kaleme aldığı yazısında Ali Babacan'ın kuracağı partiye ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Beşir Atalay'ın yeni partide yer almayacağını iddia eden Altaylı, partinin duyurusunun da 15 Eylül'de yapılacağını belirtti.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:49
O isimler olmayacak! Babacan'ın partisi için tarih belli oldu

Gazeteci Fatih Altaylı, bugün kaleme aldığı 'Babacan'dan erken start gelebilir' başlıklı yazısında, Babacan'ın partinin duyurulma aşaması için bir basın açıklaması yapılacağını ve bunun da üç farklı yöntemle yapılabileceğini söyledi.

Ya manifesto ya da programa katılacak

Altaylı, kamuoyunun tanıdığı, güvendiği birkaç gazeteciden soruların önceden alınması, saygın 4 gazetecinin katılacağı bir programda soruların yanıtlanması ya da manifesto kaleme alınması gibi yöntemlerin tartışıldığını belirtti.

Abdullah Gül ve Beşir Atalay görünürde olmayacak

Altaylı ayrıca, önemli iki ismin partide yer almayacağını da iddia etti. Beşir Atalay'ın yeni çalışmalarına katılmadığını söyledi; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise sahnede, kamuoyu önüne çıkacak ekipte yer almayacağını belirtti "Fikren, zihnen, ruhen var ama fotoğrafta yok. En azından şimdilik yok" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu onurlu veda fırsatını kullanmadı

Altaylı Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu da eleştirirken, partisinin kendisine 'onurlu bir veda fırsatı verdiğini', ancak Davutoğlu'nun bunu kullanmadığını söyledi.

Davutoğlu ihracı için geç bile kalındı

Altaylı, AK Parti'nin Davutoğlu için ihraç sürecini başlatması konusunda 'geç bile kaldıklarını' söyledi ve Davutoğlu'na yönelik olarak "Baba, vaktinde istifa edecektin sen de" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:49
  1. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
  2. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
  3. Gazeteci Fatih Altaylı

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