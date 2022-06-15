O isimden olay gönderme! Tanju Özcan dalgayı yakaladı

Melih Altınok, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bundan sonra ne yapacağını masaya yatırdı. Özcan'ın İyi Parti ile bir kan uyuşmazlığı yaşamayacağına işaret eden Altınok, "Ne var ki CHP'nin içindeki adaylık yarışına karışarak fazlasıyla 'risk alan' Akşener, Kılıçdaroğlu'na karşı bu kadar açık hamle yapamaz" ifadelerini kullandı. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş.

Gerekçe olarak Özcan'ın meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" demesi ve Çınar'a söylediklerinden dolayı yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi gösterilmiş.

Özcan'ın daha önceki benzer cinsiyetçi çıkışları ya da kentteki yabancılara yönelik ırkçı, ayrımcı icraatları neyse de bu CHP Genel Merkezi'ne çok ağır gelmiş demek.

Ancak biliyoruz ki Özcan'ın Genel Merkez'in hışmına uğramasının asıl sebebi Kılıçdaroğlu ile ilgili eleştirileri...

"Önümden çekilin" diyen Genel Başkan'ını Twitter'da açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "aday ol" resti karşısında pasif kalmakla, "iddiasız" olmakla eleştirmesi.

Hatta daha ileri gidip "Beni aday gösterin, kazanıvereyim" demesi.

Dün sosyal medyada Sezgin Tanrıkulu gibi 'CHDP'lileri bağrına basan partinin Özcan'a tahammül edemediğini söyleyenler çoğunluktaydı.

Peki Özcan bundan sonra ne yapar?

İyi Parti'ye mi gider?

Evet, Özcan, Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğini sosyolojik tespit ayağına hatırlatan, kameralar önünde millete ana bacı söven vekillerin ihraç edilmek şöyle dursun el üstünde tutulduğu İyi Parti ile bir kan uyuşmazlığı yaşamaz.

Ne var ki CHP'nin içindeki adaylık yarışına karışarak fazlasıyla "risk alan" Akşener, Kılıçdaroğlu'na karşı bu kadar açık hamle yapamaz.

Görüşlerini aldığım CHP kaynakları da, zaten Özcan'ın böyle hedefinin olmadığını, "Başkanın yükselen popülist dalgayı yakaladığına emin olduğunu" söylüyorlar.

Konuştuğum Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül ve pusuda bekleyen Kemal Bey küskünlerinin de kendisine hiçbir itirazı yok...

İyi Parti tabanı, Ümit Özdağ'ın sosyal medyadaki destekçileri de arkasında.

Özcan adaylıkta bir şansı olmasa da bu kitlenin birleştirici lideri olup Bolu Beyliğinden daha fazlasını kazanabilir."