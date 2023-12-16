O isim oranı verdi! ‘Asgari ücret zammı %50’yi geçmeyecek’

Ahmet Kıvanç Asgari ücret zammı tahminlerine ilişkin şunları söyledi: “Bu yıl beklenti yüzde 50’ye yakın olacak gibi tahmin ediyorum. Yüzde 40-50 arasında yoğunlaşacak pazarlık ve yüzde 50’ye yakın bir asgari ücret zammı olacak gibi görülüyor. Çünkü yüzde 50 oranında artış yapıldığı zaman 17 bin 100 lira gibi bir rakama tekabül ediliyor. Yüzde 45 oranında zam yapıldığı zaman 16 bin 500 yüzde 40 oranında artış yapıldığı takdirde ise 15 bin 960 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Yani asgari ücret zammının 16 bin ile 17 bin lira arasında yoğunlaşacak gibi görülüyor.”

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, da yüzde 40-50 arasında bir artış tahmin ettiklerini aktardı. Kartaloğlu, “Enflasyon olduğu için enflasyon düzenlemesi yapılacak. Asgari ücret yine gündemde, Ankara’da bu konu ile ilgili görüşmelerimiz oldu. Benim tahminin yüzde 40-50 civarında bir asgari ücret güncellemesi yapılacak. Enflasyon, ÜFE, TÜFE 7-8 kat artmış, döviz kurları ve enerji fiyatları da o şekilde artmış durumda. Bu çerçevede de bizim bakanlığın onayı ile yayınlanan muhasebe ücretlerimiz var ve bu dönemde 2,61 kat artmış. Dolayısı ile bizler meslek camiası olarak bu süreçte çok kaybetmişiz” dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 18 Aralık Pazartesi günü ikinci kez toplanacak.