O işçilere 3 bin lira zam!

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ilave ücret artışının ardından KARDEMİR yönetimine bir çağrıda bulunan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, üyelerinin ücretlerinde de artış yapılmasını istediğini hatırlatarak, "KARDEMİR yönetiminin almış olduğu kararla birlikte, emekçiler sahipsiz bırakılmadı. KARDEMİR ve bağlı kuruluşlarının bugünlere gelmesinde büyük emeği olan üyelerimizin emek ve alınteri yok sayılmamış, ülkemizdeki hayat pahalılığı karşısında emekçiler yalnız bırakılmamış, KARDEMİR ve bağlı kuruluşlarında var olan iş barışı daha da güçlendirilmiştir. Ortada haklı bir talebimiz vardı. Bu haklı talebimizin kabul edilmesi, ağır geçim şartları karşısında mücadele veren üyelerimizi bir nebze de olsa rahatlatacaktır" dedi.

KARDEMİR’in büyüyüp gelişmesinde emekçilerin büyük katkısı olduğunun altını çizen Değirmenci, "Emekçiye verilen her ücret ve hak, aslında iş yerine yapılan bir yatırımdır. Bu olumlu kararla birlikte kafalarımızdaki soru işaretleri ortadan kalktı. Haliyle motivasyonumuz daha da arttı. Verimli ve kaliteli bir üretimin yolu, çalışanın hakkının verilmesinden geçer. Böylesi zorlu geçim koşullarının olduğu bir dönemde talebimizi göz ardı etmeyen, haklı talep ve beklentilerimize duyarsız kalmayarak talebimizi karşılayan başta KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’e ve KARDEMİR yönetimine şükranlarımızı sunuyor, bizlerden gelecek müjdeli haberi sabırla bekleyen ve yanımızda dimdik bir şekilde duran üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bu ücret artışının başta KARDEMİR ve bağlı kuruluşlarındaki üyelerimize, iş yerlerimize, sendikamıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

KARDEMİR emekçisinin bugüne kadar yapmış olduğu fedakârlıklara dikkat çeken Değirmenci, "Geçmiş yıllarda ne zaman iş yerimiz dara düşse elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. KARDEMİR’in bugünkü başarılı tablosunun ortaya çıkmasında emekçilerin inkâr edilemez bir payı var. Diğer taraftan yakın döneme kadar ülkemizin savunma sanayisini adeta uçuran bir Yönetim Kurulu Başkanıyla birlikte çalışmaya başladık. Prof. Dr. Demir de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile uzun yıllar birlikte çalışmış ve onun politikalarını hayata geçirmiş, devlet terbiyesi almış, milletinin menfaatlerini her zaman gözetmiş bir şahsiyet olarak, biz emekçilerin bu haklı talebinin karşılanmasına büyük katkı sağlamıştır. Bugün iş yerlerimizde barış ve huzur hakimdir. İş barışı had safhadadır. Bu huzurun devamı için Özçelik-İş Sendikası olarak, üzerimize düşen ne varsa yapmaya, emekçilere hizmetkâr olmaya, KARDEMİR ve bağlı kuruluşlarını yaşatmaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz" diyerek görüşlerini dile getirdi.