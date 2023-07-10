İsrail'de yargı düzenlemesine karşı kritik protestolar devam ediyor: Flaş açıklama geldi

İsrail hükümeti, kitlesel protestolara yol açan yargı düzenlemesine ilişkin İsrail Yüksek Mahkemesi'nin hükümet üzerindeki denetimini kısıtlayacak kritik maddeyi oylamaya hazırlanırken bir grup gösterici Meclis Genel Kurul Salonu'na girmeye çalıştı. İsrail Meclisi Genel Kurulu, Yüksek Mahkeme'nin hükümetin aldığı kararları 'kamu çıkarına hizmet etmediği, çıkar çatışması doğurduğu' gibi gerekçelerle 'mantık dışı olduğunu' belirterek bozma yetkisini ortadan kaldırmayı öngören yasa tasarısının birinci oylaması için toplandı. Göstericiler, hükümetin Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini kısıtlamasını 'kırmızı çizgi' şeklinde niteleyerek silindir şeklinde uzun bir kırmızı balon taşıdı.

Yasa tasarısının ise yürürlüğe girmesi için Mecliste üç oylamadan geçmesi gerekiyor.İsrail hükümeti, kitlesel protestolara yol açan yargı düzenlemesine ilişkin İsrail Yüksek Mahkemesi'nin hükümet üzerindeki denetimini kısıtlayacak kritik maddeyi oylamaya hazırlanırken bir grup gösterici Meclis Genel Kurul Salonu'na girmeye çalıştı.İsrail Meclisi Genel Kurulu, Yüksek Mahkeme'nin hükümetin aldığı kararları "kamu çıkarına hizmet etmediği, çıkar çatışması doğurduğu" gibi gerekçelerle "mantık dışı olduğunu" belirterek bozma yetkisini ortadan kaldırmayı öngören yasa tasarısının birinci oylaması için toplandı.

Parlamento binasına giren bir grup gösterici Genel Kurul Salonu'na girmeye çalıştı. Meclisteki güvenlik görevlileri göstericileri güç kullanarak dışarı çıkarırken, söz konusu kişiler gözaltına alındı.Binyamin Netanyahu koalisyonundan Meclis Başkanı Amir Ohana, Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ise muhalefet milletvekillerini, göstericileri Meclis binasına almakla suçladı.Batı Kudüs'teki Meclis binası önünde İsrail bayrakları ve pankartlarla toplanan yüzlerce kişi hükümetin yargı düzenlemesini protesto etti.Göstericiler, hükümetin Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini kısıtlamasını "kırmızı çizgi" şeklinde niteleyerek silindir şeklinde uzun bir kırmızı balon taşıdı.

Netanyahu hükümetinin, yoğun tartışma ve kitlesel protestolara yol açan yargı düzenlemesine ilişkin İsrail Yüksek Mahkemesi'nin hükümet üzerindeki denetimini kısıtlayacak kritik madde Genel Kurul'da birinci oylama için Meclise sunuluyor."Akla yatkınlık maddesi" şeklinde İsrail kamuoyunda tartışılan yasa tasarısındaki maddenin Mecliste bu gece birinci oylamasının yapılmasının ardından ülke genelinde protestoların yeniden başlaması bekleniyor.Yasa tasarısının ise yürürlüğe girmesi için Mecliste üç oylamadan geçmesi gerekiyor.

"Akla yatkınlık maddesi"

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen yıl vergi suçlarından hüküm giyen, savcılıkla yaptığı anlaşma sonucu şartlı tahliyeyle serbest bırakılan ve yeni hükümette Başbakan Yardımcısı, İçişleri ile Sağlık Bakanlığına getirilen Ultra Ortodoks Şas Partisi lideri Arya Deri'nin "kabinede yer alamayacağına" hükmetmişti. Yüksek Mahkemedeki 11 yargıçtan 10'u ocak ayında "akla yatkınlık" maddesini gerekçe göstererek Deri'nin bakan olamayacağı yönünde oy kullanmış, bunun üzerine Başbakan Netanyahu, Deri'yi görevden almıştı. Netanyahu hükümetinin bu maddeyi geçirmesinin ardından Deri'ye kabinede yeniden görev verebileceği belirtiliyor. Ertelenen yargı düzenlemesi

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İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.Netanyahu, ülke genelinde kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı. Ancak Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

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