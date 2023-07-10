İsrail'den görülmemiş anlaşma, bombasını patlattı: Hindistan merkezli HELA Systems’i satın aldı! Olay gelişme

İsrail merkezli Israel Aerospace Industries (IAI), Hindistan’ın HELA Systems Private Limited şirketini satın aldı. IAI’nin yan kuruluşu ELTA Systems Ltd.’nin ‘Hint yan kuruluşu’ olan HELA Systems Private Limited’in satın alımı için iki şirket arasında sözleşme imzalandı.

Bu satın alım IAI’nin Hindistan hükümetinin Atmanirbhar Bharat (Hindistan’da Üret) vizyonuna verdiği desteğin güçlü bir göstergesi olarak yorumlanmakta. Mevcut anlaşma aynı zamanda IAI’nin Hindistan Silahlı Kuvvetleri için gelişmiş sistemler geliştirme ve destekleme konusunda Hindistan’ın DRDO’su ile güçlü ortaklığına olan bağlılığını da göstermekte.

IAI’nin yüksek teknoloji sistemleri ve çözümleri, Hindistan’ın üç askeri kolunda ve diğer devlet kurumlarında operasyonel kullanımdadır. ELTA Systems, İstihbarat, Elektronik Harp, Gözetleme ve Hedef Tespit alanlarında geniş kapsamlı uzmanlığa sahip İsrail’in önde gelen savunma elektroniği şirketlerinden biridir.

HELA Systems Private Limited ise Hindistan merkezli TATA Advanced Systems, ve İsrail merkezli ELTA Systems Ltd. tarafından kurulmuştur. Bahse konu şirket, Hindistan’da Savunma Elektroniği geliştirme ve üretme konusunda çalışmalar yürütmektedir.

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