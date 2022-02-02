O ilimizdeki yoğun bakım yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı

Muş'ta koronavirüs vakaları arttı, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Doktorlar ise Omicron varyantından korunmanın tek yolunun aşı olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara "aşı olun" çağrısı yaptı.

Muş Devlet Hastanesi COVID-19 servislerinde yatan hasta sayısında artışların yaşandığına dikkati çeken sağlık görevlileri, bu nedenle tedbirlere uymanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Hastalara "nefes" olabilmek için canla başla çalışan doktorlar, yüzde 64,6 aşılama oranıyla "turuncu" kategoride yer alan kentin düşük riskli illerin bulunduğu "mavi" kategoriye geçmesi ve vaka sayılarının düşmesi için herkesin aşı yaptırması gerektiğini vurguladı.

Başhekim Op. Dr. Bahattin Bayar, son günlerde Omicron varyantının yayılmasıyla COVID-19 vakalarının arttığını söyledi.

"Omicron varyantı daha hızlı bulaşıyor"

Salgının önlenmesi için herkese aşılarını ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Bayar, şöyle konuştu:

"Son günlerde insanların maskeyi umursamadığını, eskisi kadar önlemlere dikkat etmediğini görüyoruz. Maske hem COVID-19'a hem de diğer gribal enfeksiyonlara karşı insanları koruyor. Hastanemizde ciddi bir yük oluşturmamak adına hem aşı yapılmasını hem de maske takılmasını istiyoruz. Delta varyantının daha ciddi etkilerinin olduğunu biliyorduk ama Omicron varyantı daha hızlı bulaşıyor. Bu hastalıktan korunmak için elimizdeki tek silahın aşı olduğunu unutmamamız gerekiyor."

Servis ve yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90'ından fazlasını aşı yaptırmayanların oluşturduğu bilgisini veren Bayar, "Omicron varyantı ile COVID-19 vakalarımız artıyor. Maske, bulaş konusunda en koruyucu faktörlerden biri. Bir diğer faktör de aşı. Aşı olan vatandaşlarımızda COVID-19 daha hafif seyrediyor. Yoğun bakımda ve serviste yatan hastaların birçoğu aşısız" dedi.