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Ekonomi O ilimizde 'kuyu' sevinci: Arpa ektiğimiz yerden petrol fışkırdı
Ekonomi

O ilimizde 'kuyu' sevinci: Arpa ektiğimiz yerden petrol fışkırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol müjdesi, Diyarbakır'da sevinçle karşılandı. Bismil ilçesine bağlı kırsal Akbaş Mahallesindeki 22 dönümlük arsasında petrol bulunan Fesih Oğurgül, "Buğday ve arpa ektiğimiz yerde artık petrol fışkırdı" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 11:37:00 -
O ilimizde 'kuyu' sevinci: Arpa ektiğimiz yerden petrol fışkırdı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen toplantıda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da sürdürülen çalışmalarla 2 kuyuda petrol bulunduğunu müjdelemişti.

Bismil ilçesindeki Akoba-1 kuyusu ile Yenişehir ilçesindeki Yenişehir-1 kuyularından petrol çıkarılması, Diyarbakırlılara sevinç yaşattı.

"Arpa ektiğimiz yerde artık petrol fışkırdı"

Bismil ilçesine bağlı kırsal Akbaş Mahallesindeki 22 dönümlük arsasında petrol bulunan Fesih Oğurgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla heyecanlandıklarını söyledi.

Arsası için hiçbir maddi talepte bulunmadığı söyleyen Oğurgül, gençlere iş istihdamı sağlanacağından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Petrolün bulunması işsiz gençlerimiz için umut oldu. Arsam için herhangi para talebinde bulunmadım. Tek isteğimiz mahallemize alt yapı hizmetlerinin getirilmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çok sevindik. Buğday ve arpa ektiğimiz yerde artık petrol fışkırdı. 80 haneli mahallemizin kaderi petrolle değişecek" dedi.

"Çok sevinçliyiz"

Akbaş Mahallesine komşu Batman'a bağlı Kocalar köyü sakinlerinden Sabri Durak ise petrolün çıkmasına mutlu olduğunu belirterek, "Çok sevinçliyiz. Petrol bize iş imkanı sağlayacak" diye konuştu.

Akoba-1 kuyusundan günlük 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan ise 3 bin varil petrol elde edilecek. Diyarbakır'da yeni keşfedilen kuyularla birlikte bölgede günlük petrol üretimi 43 bin 300 varile ulaştı.

 

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Yorumlar

Tarık

Cumhuriyet döneminde olmayanları olduran Reisten Allah razı olsun. Türkiye gormediklerini seninle gördü. Gerisi hikaye...
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erhak

Bu arada Erdoğanın petrol müjdesinden çok, ÜZERİNE BETON DÖKÜLEN KUYULARDAN bulduk açıklaması çok daha çarpıcıydı.
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