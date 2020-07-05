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Aktüel

O ilimizde 92 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa’da koronavirüs tedbirleri kapsamında 92 ev karantinaya alındı. 29 evdeki karantina uygulaması ise sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 16:54:00 -
O ilimizde 92 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da koronavirüs tespit edilen 92 ev karantinaya alınırken, 29 evdeki karantina uygulaması ise sona erdi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs nedeniyle yeni kararlar aldı. Kurul tarafından alınan karara göre Birecik ilçesinde 4, Bozova ilçesinde 2, Ceylanpınar ilçesinde 3, Eyyübiye ilçesinde 11, Haliliye ilçesinde 24, Harran ilçesinde 2, Hilvan ilçesinde 1, Karaköprü ilçesinde 25, Suruç ilçesinde 7 ve Viranşehir ilçesinde 13 farklı adres karantinaya alındı.

Eyyübiye ilçesinde 4, Haliliye ilçesinde 7, Karaköprü ilçesinde 6, Siverek ilçesinde 3, Suruç ilçesinde 3 ve Viranşehir ilçesinde 6 farklı adreste ise uygulanan karantina sonlandırıldı.

 

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