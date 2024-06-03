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Ekonomi O ilimizde 3 milyar liralık doğal gaz rezervi bulundu! Her yerden fışkırıyor
Ekonomi

O ilimizde 3 milyar liralık doğal gaz rezervi bulundu! Her yerden fışkırıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-03 09:10:00 - 2024-06-03 09:17:38
O ilimizde 3 milyar liralık doğal gaz rezervi bulundu! Her yerden fışkırıyor

Enerji alanında yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Bu kez Tekirdağ'da doğalgaz rezervine ulaşıldı.

Tekirdağ'da 3 milyar liralık doğal gaz rezervi bulundu. Köseilyas Mahallesi'nde sondaj çalışmaları sürüyor. Günlük 50 bin metreküp doğal gaz üretilecek.

,Türkiye'nin enerji çalışmaları meyvesini vermeye başladı.

Doğalgaz şirketi müdürü Sinan Furat "Biz şu anda 1200 metrede çalışmalara başladık. Son aşamadayız. Bundan sonra test aşamaları var. Ondan sonra üretim aşamasına geçeceğiz. Hedefimiz 50 bin metreküp. Ülkemizin 50 milyar dolar enerji maliyeti var. Yerli petrol ve doğalgaz ürettiğimiz zaman biz bu maliyeti aşağı çekmiş oluyoruz" dedi.

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