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Gündem NATO Zirvesi'nde gülümseten manzaralar! Bakın Japon Bakan bardak suyu neye benzetti
Gündem

NATO Zirvesi'nde gülümseten manzaralar! Bakın Japon Bakan bardak suyu neye benzetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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NATO Zirvesi'nde gülümseten manzaralar! Bakın Japon Bakan bardak suyu neye benzetti

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılan Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun, kendisine ikram edilen platik kutudaki 'bardak suyu' muma benzeterek yaptığı sosyal medya paylaşımı yüzleri gülümsetti. Bakan'ın "İlk defa böyle bir şey görüyorum" notu, yoğun diplomasi trafiğinde tebessüm ettiren bir detay olarak dikkat çekti.

Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi için Başkent'te bulunan Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun sosyal medya hesabından yaptığı su paylaşımı yüzleri gülümsetti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNDE RENKLİ ANLAR

Zirve kapsamındaki yoğun diplomasi trafiği ve güvenlik toplantılarının arasında, Japon heyetinin Türkiye'ye özgü detaylarla tanışması renkli anlara sahne oldu. Ankara'daki temasları sırasında kendisine ikram edilen bardak su tasarımını oldukça ilginç bulan Japonya Savunma Bakanı Şinciro, şaşkınlığını takipçileriyle paylaştı.

 

"BUNU İLK BAŞTA MUM SANDIM

"Kendisine sunulan kapalı bardak suyun fotoğrafını çekerek kişisel sosyal medya hesabından yayınlayan Bakan, paylaşımına şu samimi notu düştü:

"Bunu ilk başta mum sandım ama suymuş. İlk defa böyle bir şey görüyorum.

"Japon Bakan'ın bardak suyun formunu muma benzeterek yaptığı bu sempatik paylaşım, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve Türk kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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