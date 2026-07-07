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Dünya Fransa sömürgeciyse onun suçu ne? Mbappe hakkında skandal sözler!
Dünya

Fransa sömürgeciyse onun suçu ne? Mbappe hakkında skandal sözler!

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Fransa sömürgeciyse onun suçu ne? Mbappe hakkında skandal sözler!

Paraguaylı senatör Celeste Amarilla’nın, Dünya Kupası son 16 turunda yarışan Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Mbappe için "Fransız rolü yapan sömürgeleştirilmiş Kamerunlu, nefret dolu, sonradan görme, kibirli ve çirkin" ifadelerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan cevap geldi. Macron, Mbappe'ye bu mücadelede tam destek verdiğini ve yanından olduğunu söyledi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Paraguaylı senatörün hakkında ırkçı ifadeler kullandığı Kamerun ve Cezayir asıllı ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Ünlü futbolcunun bu kez ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kaldığını belirten Macron, Fransa Milli Takımı kaptanı Mbappe'ye bu mücadelede tam destek verdiğini kaydetti.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Paraguaylı senatör Celeste Amarilla’nın Mbappe hakkındaki ifadelerine tepki göstererek, bu sözlerin "suç teşkil ettiğini ve kınanması gerektiğini" vurguladı.

Diallo, konuyla ilgili savcılığa başvurduklarını ve yasal süreç başlatacaklarını belirtti.

Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari ise Paraguaylı senatörün açıklamaları karşısında şok olduğunu ifade ederek, Fransa’nın Mbappe'yi hedef alan ırkçı saldırıları en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

MBAPPE: İĞRENÇ BİR KADINSINIZ

Senatör Amarilla, Mbappe hakkında "Fransız rolü yapan sömürgeleştirilmiş Kamerunlu, nefret dolu, sonradan görme, kibirli ve çirkin" ifadelerini kullanmıştı.

Mbappe, ise Fransa’nın Paraguay'ı 1-0 yendiği Dünya Kupası son 16 turu sonrası Paraguaylı Senatör Amarilla'nın yaptığı ırkçı ve nefret dolu paylaşımlarına, "Bayan Celeste Amarilla, iğrenç ve görevine layık olmayan bir kadınsınız. Paraguay’ı, onuru ve azmiyle sahada ter döken bu ülkeyi temsil etmiyorsunuz" sözleriyle tepki göstermişti.

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