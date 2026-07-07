Uşak Belediyesi enişteye çalışmış

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanıyla basılan ve kendisine ait pavyon ile otellerde çalışan personelin maaş ve sigorta primlerini bile belediye bütçesinden ödediği tespit edilen tutuklu CHP’li eski Başkan Özkan Yalım’ın ardından adamlarının da Uşak Belediyesini arpalığa çevirdiği ortaya çıktı. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin görevleri süresince ve görevleri bitiminden itibaren 2 yıl süreyle kendi belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan veya dolaylı olarak ihale alması, komisyonculuk yapması yasak olduğu halde

CHP Uşak Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Devrim Alkan’ın eşi Erhan Alkan’ın belediyeye büro malzemeleri sattığı öğrenildi. Alkan’ın ortağı olduğu Cihantaş Büro Donanımları Ltd. Şti’nin, belediyeye fotokopi cihazları ve bakım onarım hizmeti adı altında doğrudan alım yöntemiyle defalarca satış yaptığı ve fatura kestiği belirlendi. Devletin ihale platformu EKAP’ta yer alan bilgilere göre, 20.08.2025 tarihinde 228 bin TL, 09.12.2025 tarihinde 206 bin 500 TL ve 9 Nisan 2025 ise 248 bin 250 TL bedelle enişte beye ihaleler paslanmış.