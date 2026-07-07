  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tüm ülkenin elektriği aynı anda kesildi! Katil Netanyahu İçişleri bakanımız Mustafa Çiftçi'yi hedef aldı! 'Kudüs'e vali olmak istiyor' Belçika ABD'yi ezdi geçti! Trump, Ankara'ya gelmek için yola çıktı! 14 gündür ezan okunmuyor! 7 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 7 Temmuz 2025: Kamil Şenocak Hocaefendi'nin vefatı (Müderris ve İmam) ABD Başkanı Trump'tan savaş açıklaması! "Öyle ya da böyle biz kazanacağız" Bu zalimliği tanımlayacak kelime yok! Meyve ağaçlarını bile söküp attılar İran’dan Almanya'ya sert tepki! "Utanç verici"
Gündem Hani bunlar sosyalistti? Komünistler ülkesinde rüşvetin kralı
Gündem

Hani bunlar sosyalistti? Komünistler ülkesinde rüşvetin kralı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hani bunlar sosyalistti? Komünistler ülkesinde rüşvetin kralı

Çin'de bir mahkeme, yaklaşık 30 yıl boyunca 2,2 milyar yuandan (yaklaşık 15 milyar TL) fazla rüşvet aldığı belirlenen Nanjing kentinin eski yöneticisi Yang Yolin'i idama mahkum etti.

China Daily gazetesinin haberine göre, Ciangsu eyaletinde bulunan Çangcou kentindeki mahkeme, 69 yaşındaki Nancing Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi İdari Komitesi eski İcra Başkan Yardımcısı Yang hakkındaki kararını açıkladı.

Kararda, Yang'ın 1993-2023 yıllarında Nancing'de üstlendiği çeşitli görevleri kullanarak proje ihaleleri, ticari faaliyetler, arazi devirleri ve finansman işlemlerinde başkalarına çıkar sağladığı, bunun karşılığında toplam 2,2 milyar yuanı (15 milyar TL civarında) aşan rüşvet aldığı belirtildi.

Yang'ın, rüşvet, zimmete para geçirme, görevi kötüye kullanma ve kara para aklamadan suçlu bulunduğu aktarılan kararda, Yang hakkında rüşvet suçundan idama, ömür boyu siyasi haklardan men edilmesi ve tüm kişisel mal varlığına el konulmasına hükmedildi.

Yang hakkında yürütülen soruşturma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ordu, bankacılık sektörü ve kamu yönetimini kapsayan geniş çaplı yolsuzlukla mücadele kampanyası kapsamında başlatılmıştı.

Çin'de, bazı yolsuzluk davalarında idam cezası iki yıl ertelemeli olarak veriliyor. Bu cezalar, belirli şartların yerine getirilmesi halinde daha sonra müebbet hapis cezasına çevrilebiliyor.

İşte şeriatın eşsiz ufku... İdama saatler kala acılı babadan muazzam davranış
İşte şeriatın eşsiz ufku... İdama saatler kala acılı babadan muazzam davranış

Dünya

İşte şeriatın eşsiz ufku... İdama saatler kala acılı babadan muazzam davranış

34 yıl sonra gelen adalet 74 yaşında idam edildi
34 yıl sonra gelen adalet 74 yaşında idam edildi

Dünya

34 yıl sonra gelen adalet 74 yaşında idam edildi

Hem Faşit hem hırsız! Le Pen için kader anı!
Hem Faşit hem hırsız! Le Pen için kader anı!

Dünya

Hem Faşit hem hırsız! Le Pen için kader anı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23