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Gündem Mansur Yavaş ‘haberim yok’ diyordu: Konser vurgunu davasında sıcak gelişme
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Mansur Yavaş ‘haberim yok’ diyordu: Konser vurgunu davasında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
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Mansur Yavaş ‘haberim yok’ diyordu: Konser vurgunu davasında sıcak gelişme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘Benim haberim yok’ dediği 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 5'i tutuklu 14 kişinin yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aralarında Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya'nın da bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı bilirkişi raporunun gelmediğini bildirerek, sanıklara söz verdi. Sanık Onur Evren, Selahattin Çelikkaya ve Hacı Ali Bozkurt haklarındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve beraatini talep etti.

Söz verilen diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, haklarındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istedi. Sanık avukatları, müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve eksik hususların giderilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine, bazı sanıkların yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartlarının kaldırılmasına, diğer sanıkların ise mevcut halinin devamına hükmetti.

Duruşma, 16 Ekim'e ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

ABB ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen konser ve teknik hizmet alımlarında, piyasa rayiç bedellerine uygun olmayan ödemeler yapılarak kamu zararına yol açıldığı öne sürülen iddianamede, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen raporla 17 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporunda, 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında yüklenici firmalara piyasa değerinin üzerinde ödeme yapıldığı ve bu suretle toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında haksız menfaat sağlandığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanıklar ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Hüseyin Zehir ve Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Celal Akbaş ile şirket sahipleri Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Kaan Alp ve Sıla Evren hakkında, "zincirleme şekilde nitelikli zimmet" suçundan ayrı ayrı 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

ABB eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Çıngır, Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Kurtuluş Bakır, şirket sahipleri Arda Akman, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Üstün Alpay hakkında ise "nitelikli zimmet" suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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