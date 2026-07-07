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Teknoloji Türkiye'den NATO'ya dev uzay jesti
Teknoloji

Türkiye'den NATO'ya dev uzay jesti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Türkiye'den NATO'ya dev uzay jesti

Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi devam ederken Türkiye'den ittifaka kritik bir katkı geldi. Türkiye, NATO'nun kolektif savunma ve uzay kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla yerli ve milli imkanlarla üretilen iki adet gözlem uydusunu ittifakın kullanımına sunacağını açıkladı. Küresel ölçekte büyük yankı uyandıran stratejik hamleye ilişkin ayrıntılar gelmeye devam ediyor...

Türkiye, NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine iki yerli üretim yüksek çözünürlüklü gözlem uydusuyla katkı sağlayacak. NATO Savunma Sanayii Forumu'nda açıklanan projeler kapsamında TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilecek iki uydu için 300 milyon doların üzerinde sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu'nda, ittifakın savunma ve uzay alanındaki yeni projeleri açıklandı.

Forumda Türkiye'nin NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine iki yerli üretim yüksek çözünürlüklü gözlem uydusuyla katkı sağlayacağı duyuruldu.

İKİ YERLİ UYDU İÇİN 300 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE SÖZLEŞME

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Šekerinska, Türkiye'nin TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilecek iki yeni yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu için 300 milyon doların üzerinde sözleşmeye imza attığını açıkladı.

Šekerinska, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, IMECE'nin ardından iki yeni yüksek çözünürlüklü uydu geliştirecek. TÜBİTAK Uzay ile yapılan sözleşme 300 milyon doların üzerinde."

Aynı kapsamda Çelik Kubbe ve radar sistemlerine yönelik 350 milyon doları aşan sözleşmelerin de imzalandığı bildirildi.

 

ATMACA FÜZELERİ DE TEDARİK EDİLECEK

Forumda konuşan Šekerinska, Türkiye'nin NATO projeleri kapsamında ATMACA uzun menzilli seyir füzeleri tedarik edeceğini de açıkladı.

"Altı müttefik düşük maliyetli seyir ve balistik füzeler geliştirecek. Türkiye, ATMACA uzun menzilli seyir füzeleri tedarik edecek. Toplam yatırım yaklaşık 1,6 milyar dolar."

STARLIFT GİRİŞİMİ DE TANITILDI

Forumda ayrıca NATO'nun uzay alanındaki kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçlayan "Starlift" uzay fırlatma altyapısı girişimi de tanıtıldı.

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Yorumlar

Saim genç

NATO toplantısı ya Allah ya Bismillah diyerek başlayacak hâli yok. Üç gün sonra toplantı bilecek Sen ben Bizim oğlan kalacağız baş başa.not Bu sene soğan ve Patatesin Ekimi az olduğu için rekolte düşük olacağından kilosu,100lira azami
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