Ne parti kurabiliyor ne de CHP'den ayrılabiliyor! Özel hiç gibi

Buğra Kardan İstanbul

Desiseli kurultayla oturtulduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğundan mahkeme kararıyla kaldırılan Özgür Özel’in yeni parti kurma planı da tutmadı. Taban bulamayan, 110 milletvekilinden 40’ını peşine takabilen Özel cephesinde hüsran hakim oldu. Silivri Cezaevi’nde tutulan yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla alelacele parti kurmaya ya da satın almaya soyunan ancak sonunun Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül gibi olacağını anlayan, CHP örgütü gibi grubunun da desteğini kaybetmeye başlayan Özel ortada kaldı.

TABANDA KARŞILIĞI YOK

Özel’i stres basarken, CHP kulislerinde yeni partinin toplumda karşılığı olmayacağı konuşuluyor. Silivri’yle anlaşmazlıkların bulunmasının, sürecin uzamasının saha çalışmalarına zarar verdiği savunulurken vatandaşın gündeminin CHP içindeki tartışmalara dönmesinden duyulan rahatsızlık dile getiriliyor. Kulislerde ayrıca önümüzdeki 10 günün belirleyici olacağı ifade ediliyor. Gözler ise tabana umut aşılamayan ve gruba güven veremeyen Özel’e çevrildi. Yalnız kalan Özel’in içine girdiği çıkmazdan kurtulup kurtulamayacağı merak konusu oldu.

YENİ PARTİ HÜSRAN OLUR

Tecrübeli siyasiler, Özel’in çok sıkıntılı durumda olduğunu vurguladılar. Silivri’nin talimatıyla CHP’den kopmaya, yeni parti kurmaya kalkan Özel’i anketlerin ve milletvekillerinin tavırlarının yıktığına dikkat çektiler. Özel’in sonunun Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül ve Emine Ülker Tarhan gibi olmasının kaçınılmaz hâle geldiğine işaret ettiler. Akit’e konuşan eski CHP’li Savcı Sayan ise, şunları söyledi: “Özel’in İmamoğlu’nun emriyle uygulamaya koyduğu ‘yeni parti kurma’ planı akim kaldı. Bir kere CHP’nin tabanını alamadı, başaramadı. Zaten böyle birinin tabanı koparma imkânı yoktu. Ecevit’in yapamadığını Özel mi yapacak. Taban gibi grubu da ikna edemedi. 110-111 milletvekilinin büyük bölümünü ikna edemedi, ardına alamadı. Baştan beri İmamoğlu ve Özel’in misyonu Kemal Kılıçdaroğlu’nu yıpratmaktı, taban ve grup bırakmamaktı. Olmadı. Bir milletvekiliyle görüştüm. Özel’e imza verdiğini ama gönlünün Kılıçdaroğlu’ndan yana olduğunu deklare etti. Grupta bulunanlara büyük baskı uygulandığı intibaı edindim, mobbing, kumpas olduğuna kanaat getirdim. Yani ne yapacağını ve nerede duracağını bilmiyor. Biçare durumda. Akıbetinin Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül, Emine Ülker Tarhan, Öztürk Yılmaz gibi olacağından ürküyor. Öyle de olacak. Yine siyaset sahnesinde silinmekten çekiniyor. Öyle görünüyor ki korktuğu başına gelecek.

FETÖ’NÜN UYUYAN HÜCRESİ

“Tabii menfi tabloya rağmen projenin devrede olduğu kuşkusuz. Bu projenin Özel’e değil, FETÖ’nün uyanan hücrelerine ait olduğu da tartışmasız. Kripto FETÖ’cüler ve Erdoğan’ın ayağına pranga vurma gayretine giren eski siyasiler, Özel’e çalışıyorlar. Başka başka ittifaklar bina etme cihetine gidiyorlar. Buradan bile Özel projesinin ne kadar tehlikeli olduğunu idrak edilebilir. Projenin mimarının FETÖ olduğu anlaşılabilir. İpler, Özel’in elinde değil. Özel, Hacivat konumunda. Özel’i oynatanları anlamamak güç değil. İçinde FETÖ ve yabancı istihbarat ajanlarının olduğu, İSKİ’den daha büyük ‘İmamoğlugate’in yer aldığı büyük bir projeyle karşı karşıyayız.”