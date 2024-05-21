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Ekonomi O iki ülke altın topluyor!
Ekonomi

O iki ülke altın topluyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-21 09:48:00 -
O iki ülke altın topluyor!

ABD dolarının etkisini azaltmak isteyen Çin ve Rusya altın rezervlerini her geçen gün artırmaya devam ediyor

ABD dolarının etkisini azaltmak isteyen Çin ve Rusya altın rezervlerini her geçen gün artırmaya devam ediyor.

ABD dolarına olan bağımlılıklarını azaltmak isteyen Rusya ve Çin, altın rezervlerini artırmaya devam ediyorlar.

IMF verilerine göre, Rusya Federasyonu Nisan ayında altın varlıklarını 3,11 ton 2.335,93 tona çıkarırken, Çin ise Mart ayında rezervini 4,98 ton artırarak 2.262,52 tona yükseltti.

Çin'in Şubat ayında altın rezervi 12,13 ton artmıştı.

Nisan ayında Kazakistan'ın altın rezervi de 5.92 ton artarak 316,55 tona ulaştı.
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