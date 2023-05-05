O gelişme, Can Ataklı’yı yerinden hoplattı! Bu da mı kesmedi koçum

Karadeniz’de aslında gaz bulunmadığı yönünde aylardır propaganda yapan, ancak Karadeniz gazı hanelere verilmeye başlanınca sesi soluğu birden kesilen Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, yine kafa çıkardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Gabar Dağları’ndan 100 bin varil petrol çıkarmaya başladık” müjdesine de inanmayan Ataklı, “Sen iflah olmazsın” dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kural hiç değişmiyor.

21 yıllık AKP döneminde seçimler ya da AKP’nin işine yarayacak referandumlar yaklaştıkça ya gaz ya petrol bulunur birden.

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Seçime artık 10 gün kaldı.

Aaa! Bir de baktık ki yine petrol bulunmuş.

100 bin varil petrol çıkmaya başlamış Gabar Dağları’ndan, çıkarılan petrol rafinerilere ulaşmış bile.

(…) Haydi hayırlısı.

Bu durumda seçim çantada keklik değil mi artık?"