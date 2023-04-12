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Medya O gelişme, Altaylı'nın kimyasını bozdu! Zoruna mı gitti Fatih
Medya

O gelişme, Altaylı'nın kimyasını bozdu! Zoruna mı gitti Fatih

Yeniakit Publisher
2023-04-12 09:02:00 -
O gelişme, Altaylı'nın kimyasını bozdu! Zoruna mı gitti Fatih

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın AK Parti'den çok muhalefeti eleştirmesine içerledi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın AK Parti'den çok muhalefeti eleştirmesine içerledi.

Altaylı, "Zoruna mı gitti" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da yola AK Parti iktidarını devirmek üzere çıktılar.

İkisinin de benzer söylemleri vardı ve ikisi de hedefe farklı nedenlerle ve farklı açılardan AK Parti’yi koymuşlardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak seçim günü yaklaştıkça her ikisinin de tavrında ciddi bir değişiklik oldu.

Her iki parti ve her iki lider de artık iktidara değil, iktidar adayı olduğunu söyleyen muhalefete yüklenmeye başladılar.

Muhalefete yönelik muhalefetlerinin dozunu giderek arttırıyor, hedef tahtasına sadece muhalefeti ve muhalefet liderlerini koyuyorlar.

Öyle ki, Özdağ, kendisini siyaseten var eden en önemli söylem olan mülteci sorununu bile artık gündemden çıkardı ve sanki bu sorunların sorumlusu İYİ Parti ve Kılıçdaroğlu imiş gibi bir tavır takınmaya başladı.

Ben bunun arkasında bir komplo arayanlardan olmak istemem.

Meseleyi daha çok “Herhalde muhalefeti daha güçlü gördükleri ve siyasi pastanın büyük parçasının artık muhalefetin elinde olduğunu düşündükleri için büyük pastadan pay almaya çalışıyorlar” diye yorumlamayı tercih ederim.

Ama en azından hedeflerinin artık AK Parti değil, iktidar adayı muhalefet olduğunu açık açık söylemelerini de beklerim."

 

 

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Yorumlar

Malatyalı

Altaylı bari sen parti kur ak partiyi eleştir

TURAN ŞAHİN

bu herif ülkenin nen tehlikeli haini
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