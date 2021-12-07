  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi O firma borçlarını ödeyemedi, emlak sektörü diken üstünde
Ekonomi

O firma borçlarını ödeyemedi, emlak sektörü diken üstünde

Borç krizi içindeki Çinli emlak devi Evergrande, süresi geçen tahvillerin ödemesini yapamadı. Şirket temerrüdün eşiğinde.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 12:35:00 - 2021-12-07 12:36:03
O firma borçlarını ödeyemedi, emlak sektörü diken üstünde

 

Borç krizi içindeki Çinli emlak şirketi Evergrande Group, bazı tahvil sahiplerinin borçlarını ödeyemedi. Tahvil sahipleri vadesi geçmiş kupon ödemelerini henüz alamadı. Böylece dünyanın en borçlu emlak şirketi offshore tahvillerinde ilk temerrüdünün eşiğine geldi.

2022 vadeli tahvillerinin 41,9 milyon tutarındaki ödemesi ve 2023 vadeli tahvillerin 40,6 milyon dolar tutarındaki faiz ödemelerinin vadesi ilk olarak 6 Kasım'da doldu. Ancak Evergrande’nin 30 gün daha hakkı bulunuyordu.

Evergrande’nin iki tahvil sahibi, ödemeleri Pazartesi günü New York saatiyle 16.00 itibariyle almadıklarını söyledi. Ödemeleri gerçekleştiremeyen Evergrande, konu ile ilgili yorum yapmadı.

Tüm sektör etkilenir

Bir zamanlar Çin'in en büyük gayrimenkul geliştiricisi olan Evergrande, şu anda yaklaşık 300 milyar doların üzerinde borca sahip olması, şirketin batması durumunda bütün gayrimenkul sektörünün etkilenebileceği anlamına geliyor.

Şirketin cuma günü yaptığı açıklamanın ardından Guangdong'dan bir yetkili şirketin talep etmesi durumunda Evergrande'ye risk yönetiminin kontrolünü sağlama, şirket içindeki kontrolü güçlendirme ve faaliyetlerin devamını sağlama konularında çalışabilecek bir ekip gönderebileceklerini belirtti.

Çinli emlak şirketlerinin hisseleri, emlak piyasasındaki olası gerilemenin gelecek yılki büyümeyi tehdit etmesi nedeniyle politika yapıcıların ekonomik desteği genişletmek için harekete geçmesiyle yükselmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte dolarda yeni seviye! Gözler Merkez Bankası'nda
Ekonomi

İşte dolarda yeni seviye! Gözler Merkez Bankası'nda

Dün13.80 liranın üzerinde seyreden dolar yeni güne 13.82 lira seviyesinden başladı

Abdurrahman Dilipak uyardı: İşler kontrolden çıkarsa bundan kimse kazançlı çıkmaz
Gündem

Abdurrahman Dilipak uyardı: İşler kontrolden çıkarsa bundan kimse kazançlı çıkmaz

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, ekonomik veriler üzerinden iktidarı hedef alarak sokaklara çıkanlara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyor! Yüzde 50 indirim gelebilir
Otomotiv

Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyor! Yüzde 50 indirim gelebilir

Yeniden değerleme oranı ile en düşük MTV 1.431 liraya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girerek, bu artışı yüzde 20’ye çekebileceği be..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay