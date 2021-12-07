O firma borçlarını ödeyemedi, emlak sektörü diken üstünde

Borç krizi içindeki Çinli emlak şirketi Evergrande Group, bazı tahvil sahiplerinin borçlarını ödeyemedi. Tahvil sahipleri vadesi geçmiş kupon ödemelerini henüz alamadı. Böylece dünyanın en borçlu emlak şirketi offshore tahvillerinde ilk temerrüdünün eşiğine geldi.

2022 vadeli tahvillerinin 41,9 milyon tutarındaki ödemesi ve 2023 vadeli tahvillerin 40,6 milyon dolar tutarındaki faiz ödemelerinin vadesi ilk olarak 6 Kasım'da doldu. Ancak Evergrande’nin 30 gün daha hakkı bulunuyordu.

Evergrande’nin iki tahvil sahibi, ödemeleri Pazartesi günü New York saatiyle 16.00 itibariyle almadıklarını söyledi. Ödemeleri gerçekleştiremeyen Evergrande, konu ile ilgili yorum yapmadı.

Tüm sektör etkilenir

Bir zamanlar Çin'in en büyük gayrimenkul geliştiricisi olan Evergrande, şu anda yaklaşık 300 milyar doların üzerinde borca sahip olması, şirketin batması durumunda bütün gayrimenkul sektörünün etkilenebileceği anlamına geliyor.

Şirketin cuma günü yaptığı açıklamanın ardından Guangdong'dan bir yetkili şirketin talep etmesi durumunda Evergrande'ye risk yönetiminin kontrolünü sağlama, şirket içindeki kontrolü güçlendirme ve faaliyetlerin devamını sağlama konularında çalışabilecek bir ekip gönderebileceklerini belirtti.

Çinli emlak şirketlerinin hisseleri, emlak piyasasındaki olası gerilemenin gelecek yılki büyümeyi tehdit etmesi nedeniyle politika yapıcıların ekonomik desteği genişletmek için harekete geçmesiyle yükselmişti.