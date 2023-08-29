  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem O denizaltı 30 Ağustos'ta halkın ziyaretine açılacak
Gündem

O denizaltı 30 Ağustos'ta halkın ziyaretine açılacak

Yeniakit Publisher
2023-08-29 12:40:00 -
O denizaltı 30 Ağustos'ta halkın ziyaretine açılacak

Askeri denizaltı 30 Ağustos'ta halkın ziyaretine açık olacak.

TCG 18 Mart (S-355) Denizaltısı 30 Ağustos’ta Samsun Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak.
Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karadeniz Bölge Komutanlığı Trabzon Deniz Komutanlığı’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri kapsamında, TCG 18 Mart (S-355) Askeri Gemisi’nin 30 Ağustos Çarşamba günü 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında Samsun Limanı’nda vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacağı bildirilmiştir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23