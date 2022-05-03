O dangalaklara ibret olsun! Bakalım buna ne diyecekler?

Bütün kötülüklerin anası olan alkolün yol açtığı ölümlere bir yenisi daha eklendi. Manisa'da arkadaşlarıyla birlikte oturdukları tepede alkol aldıktan sonra bir anda dengesini kaybeden adam 60 metre aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi NATO Tepesi Mevkiinde gece saat 01.00 sıralarında F.C. (41-E), Ş.S. (41-E), S.M. (36-E) ve İsmail Yıldırım (36) isimli şahıslar beraber alkol aldıkları esnada tepedeki kayalıkların uç kısmında oturan İsmail Yıldırım, alkolün etkisiyle dengesini kaybederek yaklaşık 60 metre yükseklikten aşağı düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri İsmail Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

İsmail Yıldırım'ın 2021 yılında evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenilirken, meydana gelen olayla ilgili olarak Akhisar Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Jandarma OYİT ve Jandarma Komutanlığınca soruşturma başlatıldı. Söz konusu olay, alkol kullanmayı çağdaşlığın bir gereği olarak lanse eden çevrelerin nasıl boş bir propaganda yürüttüklerini de ortaya koymuş oldu.