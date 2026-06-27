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Dünya Düşman uçaklarına karşı harekete geçtiler Güney Kore’de hava alarmı
Dünya

Düşman uçaklarına karşı harekete geçtiler Güney Kore’de hava alarmı

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Düşman uçaklarına karşı harekete geçtiler Güney Kore’de hava alarmı

Güney Kore, Çin ve Rus askeri uçaklarının Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne girdiğini bildirerek tedbir amacıyla askeri jetlerin sevk edildiğini bildirdi.

Güney Kore, Çin ve Rusya'ya ait askeri uçakların, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) girdiğinin tespit edildiğini ve tedbir amacıyla askeri jetlerin sevk edildiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, KADIZ'da meydana gelen gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Çin ve Rusya'ya ait yaklaşık 10 askeri uçağın kısa süreliğine, ülkenin doğu ve güney sularındaki KADIZ'a girdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Savaş uçaklarının, Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmeden bölgeden uzaklaştığı ifade edilen açıklamada, askeri jetlerin tedbir amacıyla sevk edildiği aktarıldı.

HAVA SAVUNMA TANIMLAMA BÖLGESİ

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

ADIZ, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

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