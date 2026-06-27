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Gündem Tımarhanede bugün: Ünlü oyuncu 'ben Atatürkçü değilim' dediği için hakkında dava açıldı!
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Tımarhanede bugün: Ünlü oyuncu 'ben Atatürkçü değilim' dediği için hakkında dava açıldı!

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Tımarhanede bugün: Ünlü oyuncu 'ben Atatürkçü değilim' dediği için hakkında dava açıldı!

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), oyuncu Halil Ergün’ün katıldığı bir programda sarf ettiği ifadeler nedeniyle harekete geçerek suç duyurusunda bulundu. Ergün’ün, “Ben Cumhuriyetçiyim, Atatürkçü falan olmadım. Her haltı Atatürkçü olanlar yiyor. Mustafa Kemal dahil hepimiz imparatorluk çocuğuyuz. Mustafa Kemal gökten zembille inmedi.” şeklindeki açıklamaları, hem hukuki hem de toplumsal düzeyde geniş bir tartışmayı tetikledi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), oyuncu Halil Ergün’ün katıldığı bir programda sarf ettiği ifadeler nedeniyle harekete geçerek suç duyurusunda bulundu. Ergün’ün, “Ben Cumhuriyetçiyim, Atatürkçü falan olmadım. Her haltı Atatürkçü olanlar yiyor. Mustafa Kemal dahil hepimiz imparatorluk çocuğuyuz. Mustafa Kemal gökten zembille inmedi.” şeklindeki açıklamaları, hem hukuki hem de toplumsal düzeyde geniş bir tartışmayı tetikledi.

 

Hukuki Süreç ve ADD’nin Gerekçesi

ADD yetkilileri, Halil Ergün’ün açıklamalarının Atatürk’ün hatırasına ve Cumhuriyet değerlerine yönelik kabul edilemez bir yaklaşım içerdiğini savundu. Dernek yönetimi, bu ifadelerin Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakaret teşkil ettiğini ve toplumsal kutuplaşmayı artırdığını öne sürerek, yargı yoluna başvurulmasının bir zorunluluk olduğunu belirtti.

O Bir ”İlah” Değil

Ancak bu adım, Türkiye’de demokrasinin sınırlarına dair kritik soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Atatürk’ün tarihsel bir lider olması, onun şahsının veya ideolojisinin eleştirilemez olduğu anlamına gelmemelidir. Tarihsel şahsiyetleri ilahlaştırmak yerine onları akılcı bir süzgeçten geçirmek, sağlıklı bir entelektüel gelişimin gereğidir. “Atatürkçü değilim” veya “Atatürkçülük anlayışını eleştiriyorum” diyen bireylerin doğrudan mahkeme salonlarıyla yüz yüze bırakılması, ifade özgürlüğünün önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır.

 

Farklı Düşüncelere Tahammül Demokrasinin Temelidir

Gerçek bir demokrasi, tüm bireylerin aynı kalıplara hapsolmasını değil, farklı ideolojik duruşların hukuk güvencesinde var olabilmesini gerektirir. Bir kişinin “Atatürkçü değilim” demesi, anayasal düzeni yıkma girişimi olarak değil, demokratik bir ülkede bireyin kendi dünya görüşünü açıklama hakkı olarak değerlendirilmelidir. Toplumsal huzur; farklı fikirlerin mahkeme kapılarında susturulmasıyla değil, bu fikirlerin özgürce tartışılması ve tahammül edilmesiyle sağlanabilir. Aksi takdirde, her ideolojik kırılmanın yargıya taşınması, ülkemizde fikir hürriyetinin alanını daraltan bir baskı atmosferi yaratma riski taşımaktadır.

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Kemalist tayfa şok! Halil Ergün: Ben Atatürkçü olmadım hiç! Bu ülkede her haltı onlar yedi

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Yorumlar

Ali

Ya şu koruma kanununu kaldırın onlar dinimize inancımıza nasıl saldırıyorlar sa bizde rahat konuşalım. Benim okuduklarım doğruysa ki doğru bunların taptiklarida koca bir yalan.

Mustafa Erdoğan

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a “HİZMETE ÖZEL” başlığıyla, Cumhurbaşkanlığı Genel Evrak sistemine kayıt olmasının sağlanması ve Özel Kalem Müdürlüğü aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanına doğrudan intikali için; PTT kanalıyla Taahhütlü olarak mektup yazıp 5816 sayılı yasanın kaldırılması, KEMALİZM YASAKLANMASI hususlarını Yüzlerce kişi şikayet edersek bu iş gündeme gelir ve sonunda inşallah başarırız. Birlikten kuvvet doğar.
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