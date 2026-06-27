Başkan Erdoğan’a takdim edildi Tarihi tablonun sırrı ortaya çıktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 33. Olağan Seçimli Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, sadece alınan stratejik kararlarla değil, sahnedeki çok özel bir gurur tablosuyla da tarihe geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edilen ve genel kurulun ana sloganı olan "İşimiz Üretim Gücümüz İhracat" temalı dev eserin, makine halısının dünyadaki başkenti Gaziantep’te özel olarak dokunduğu ortaya çıktı.

Tüm Türkiye’nin hayranlıkla izlediği; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin birlikte kaldırdığı o muazzam halı tablo, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan’ın yönetimindeki Milat Halı tesislerinde, bu tören için nakış nakış işlendi.

SANAYİ SANAT BULUŞMASI

Türkiye’nin ihracat vizyonunu, fabrikalarını, lojistik gücünü ve ay-yıldızlı bayrağımızı fütüristik bir tasarımla yüzeyine işleyen bu özel eser, Gaziantep halı sanayisinin sadece seri üretimde değil, katma değerli ve sanatsal dokumada da dünyada hangi noktada olduğunu gözler önüne serdi. TİM Genel Kurulu için özel olarak Ar-Ge ve tasarım süreci yürütülen tablo, törenin en çok konuşulan ve en anlamlı hediyesi oldu.

DÜNYA LİDERİNE YAKIŞAN BİR ESER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan bu özel hediyenin kendi tesislerinde dokunmasından büyük bir onur duyduklarını belirten TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, "Dünyada makine halısı denilince akla gelen ilk yer Gaziantep. Bizler sadece metraj olarak değil, tasarım, kalite ve sanatsal katma değer olarak da dünya lideriyiz.

TİM Genel Kurulu’muzda Cumhurbaşkanımıza takdim edilen bu anlamlı eserin, Gaziantep’te, Milat Halı bünyesinde üretilmiş olması şehrimiz ve sektörümüz adına büyük bir gururdur. Türkiye’nin üretim ve ihracat gücünü ilmek ilmek işlediğimiz bu tablo, sanayicimizin azminin ve kabiliyetinin bir sembolüdür" dedi.

GAZİANTEP’İN GÜCÜ TESCİLLENDİ

GAİB başkanlarının TİM Sektörler Konseyi’ne damga vurduğu, Şölen Çikolata’nın sektör şampiyonu olduğu bu tarihi günde, zirve sahnesini süsleyen eserin de bir Gaziantep markası olan Milat Halı'dan çıkması, şehrin Türkiye dış ticaretindeki sarsılmaz yerini bir kez daha tescilledi. İstanbul’daki dev organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinde yükselen Gaziantep emeği, salondaki tüm katılımcılardan tam not aldı.