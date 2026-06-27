İran Dışişleri'nden zehir zemberek açıklama: ABD uluslararası hukuku çiğnedi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin ülkenin güney kıyılarındaki bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini öne sürerek saldırıları kınadı. Tahran yönetimi, bu eylemlerin uluslararası hukuku ve iki ülke arasındaki mutabakatı ihlal ettiğini belirtti.
ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD güçlerinin ülkenin güney sahillerindeki çeşitli noktalara hava saldırısı düzenlediğini açıklayarak Washington’u sert sözlerle eleştirdi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İran, terörist ABD ordusunun 27 Haziran 2026 Cuma akşamı İran’ın güney kıyılarındaki çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır.
İran’ın kıyı gözetleme tesislerini hedef alan bu vahşi saldırılar, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. Maddesi'nin 4. Fıkrası'nın açıkça ihlali olmasının yanı sıra 18 Haziran 2026 tarihli Dayatılan Savaşın Sona Erdirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın birinci maddesinin de açık bir ihlalidir."
Açıklamada ayrıca, İran’ın ulusal egemenliği ile ulusal çıkarlarını koruma hakkı olduğu ve ABD unsurlarına yönelik karşı saldırıların meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.
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