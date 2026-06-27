  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti'ye geçen Rasim Arı'dan el hareketi açıklaması: Hakikat eninde sonunda bütün yapaylıkların önüne geçer Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! A101’de 27 Haziran-3 Temmuz 2026 fırsatları açıklandı Yüksekova'da kış bitmedi: 5 metrelik kar ile mücadele Bu besinlere dikkat! Çok büyük hata olacağını uzman açıkladı: Yemek yemeden önce bu gerçeği 2 kez düşünün... Kimsenin yüzüne bakmadığı, elini sürmediği su kulesini dört yatak odalı eve çevirdiler! Gören inanamadı Küresel zehir taciri yakayı ele verdi! İstihbarat MİT'ten paketleme polisten Kimsenin girmeye cesaret edemediği rezerv yataklarına girildi: Her yerden petrol fışkırıyor Yunan-Rum lobisi fena tutuştu: Yunanistan'da F-35 ve Kaan alarmı... Yüzeylere sürerken aynı zehir oluyor: Bulaşık deterjanını böyle kullanma... Bir kez bile az kullanmak bakın ne yapar
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Yüzeylere sürerken aynı zehir oluyor: Bulaşık deterjanını böyle kullanma... Bir kez bile az kullanmak bakın ne yapar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yüzeylere sürerken aynı zehir oluyor: Bulaşık deterjanını böyle kullanma... Bir kez bile az kullanmak bakın ne yapar

Bulaşık deterjanı yüzeylere sürerken aynı zehir olan deterjanlar mutfakta güçlü bir yardımcı olsa da evdeki her yüzey için güvenli değil. Ahşap mobilyadan deriye, halıdan çamaşır ve bulaşık makinesine kadar bazı alanlarda az miktarda bile kullanım, temizlikten çok hasara yol açabiliyor.

#1
Foto - Yüzeylere sürerken aynı zehir oluyor: Bulaşık deterjanını böyle kullanma... Bir kez bile az kullanmak bakın ne yapar

Bulaşık deterjanı mutfakta güçlü bir yardımcı olsa da evdeki her yüzey için güvenli değil. Ahşap mobilyadan deriye, halıdan çamaşır ve bulaşık makinesine kadar bazı alanlarda yanlış kullanım, temizlikten çok hasara yol açabiliyor. Ev temizliğinde pratik ürünlere yönelmek çoğu zaman işleri kolaylaştırıyor. Yağı çözmesi, elde kolay bulunması ve birçok yüzeyde etkili sonuç vermesi nedeniyle bulaşık deterjanı da en sık başvurulan temizlik ürünlerinden biri haline geliyor. Ancak her güçlü temizleyici her malzemeye uygun değil. Özellikle ahşap, deri, halı ve makinelerde bulaşık deterjanı kullanmak, yüzeylerde kalıntı bırakabilir, dokuyu bozabilir ya da cihazlarda köpük taşmasına neden olabilir. Bu nedenle bulaşık deterjanını nerede kullanmamak gerektiğini bilmek, hem temizlik kalitesini hem de eşyaların ömrünü doğrudan etkiliyor.

#2
Foto - Yüzeylere sürerken aynı zehir oluyor: Bulaşık deterjanını böyle kullanma... Bir kez bile az kullanmak bakın ne yapar

Bulaşık deterjanı, ahşap mobilyaları temizlemek için pratik bir seçenek gibi görünebilir. Ancak içeriğindeki güçlü yağ çözücü yapı, ahşabın yüzeyini koruyan doğal yağları zamanla azaltabilir. Bu durum mobilyanın kuru, mat ve cansız görünmesine yol açabilir. Düzenli şekilde bulaşık deterjanıyla silinen ahşap yüzeylerde zamanla çatlama, eğilme ya da renk değişimi görülebilir. Ayrıca deterjan kalıntısı yüzeye tutunarak mobilyanın doğal görünümünü bozabilir. Ahşap yüzeylerde daha yumuşak içerikli, ahşaba uygun ürünler tercih edilmelidir. Deri, özel bakım isteyen hassas malzemelerden biridir. Bulaşık deterjanı yağlı lekeleri çözmede başarılı olsa da derinin yumuşaklığını koruyan doğal yağ tabakasını da zayıflatabilir. Bu durum deri koltuk, çanta, ayakkabı ya da aksesuarların zamanla kurumasına, sertleşmesine ve çatlamasına neden olabilir. Deri yüzeylerde bulaşık deterjanı yerine bu malzemeye özel temizleyici ve bakım ürünleri kullanılmalıdır.

#3
Foto - Yüzeylere sürerken aynı zehir oluyor: Bulaşık deterjanını böyle kullanma... Bir kez bile az kullanmak bakın ne yapar

Bulaşık deterjanı halı lekelerinde ilk anda işe yarıyor gibi görünse de liflerin arasında kalıntı bırakabilir. Bu kalıntı iyi durulanmadığında zamanla daha fazla toz ve kir çekebilir. Sonuç olarak temizlenen bölge kısa sürede eskisinden daha kirli görünebilir. Halıda özellikle biyolojik lekeler ya da derin kirler varsa, halı için geliştirilmiş temizleyiciler daha doğru sonuç verir. Bulaşık deterjanıyla yapılan yoğun köpüklü müdahaleler, halının dokusunda sertleşme ve yapışkan his bırakabilir. Bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanının yerine geçmez. Çamaşır makinesinde kullanıldığında gereğinden fazla köpürür. Bu köpük makineden taşabilir, cihazın parçalarına zarar verebilir ve kıyafetlerin düzgün durulanmasını engelleyebilir.

#4
Foto - Yüzeylere sürerken aynı zehir oluyor: Bulaşık deterjanını böyle kullanma... Bir kez bile az kullanmak bakın ne yapar

Yağ lekelerinde bulaşık deterjanı yalnızca küçük bir ön işlem olarak kullanılabilir. Örneğin yağ lekesinin üzerine çok az miktarda uygulanıp ardından kıyafet normal çamaşır deterjanıyla yıkanabilir. Ancak makinenin deterjan gözüne bulaşık deterjanı koymak doğru değildir. Bulaşık deterjanının kesinlikle kullanılmaması gereken yerlerden biri de bulaşık makinesidir. Elde yıkama için üretilen deterjanlar, makine deterjanlarına göre çok daha fazla köpürür. Bulaşık makinesine konulduğunda yoğun köpük oluşur ve makineden dışarı taşabilir. Bulaşık makinesi deterjanları düşük köpüklü olacak şekilde hazırlanır. Makinenin su basıncı ve püskürtme sistemi buna göre çalışır. Makine deterjanı yoksa elde yıkamak, bulaşık deterjanını makineye koymaktan çok daha güvenli bir seçenektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Amedspor’dan transfer hamlesi
Spor

Amedspor’dan transfer hamlesi

Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Mısırlı alimin Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı
Dünya

Mısırlı alimin Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı

"Türkiye'yi her gün taciz ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ediyorlar, Türkiye'ye saldırıyorlar, hem eski hem de modern tarihi üzer..
Trabzonspor’da transfer hamlesi! Resmen açıklandı
Spor

Trabzonspor’da transfer hamlesi! Resmen açıklandı

Süper Lig devi Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden ayrılan Metehan Mimaroğlu'nun transferini TFF'ye bildirdi.
'İsrail Lübnan'dan tamamen çekilmeli'
Dünya

'İsrail Lübnan'dan tamamen çekilmeli'

İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kani, İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiğini belirterek, aksi halde "askeri yenilgiyle k..
Milliler, yurda döndü! Hacıosmanoğlu dikkat çekti
Spor

Milliler, yurda döndü! Hacıosmanoğlu dikkat çekti

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda veda eden A Milli Futbol Takımı İstanbul'a döndü. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun üzgün hali dikkatlerden k..
İBB'nin sansürlediği konuşma! Silivri'deki Ekrem'in vekili: İstanbul düşerse Kudüs düşer
Gündem

İBB'nin sansürlediği konuşma! Silivri'deki Ekrem'in vekili: İstanbul düşerse Kudüs düşer

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki vekili Nuri Aslan yaptığı açıklamada "..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23