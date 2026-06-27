Yüzeylere sürerken aynı zehir oluyor: Bulaşık deterjanını böyle kullanma... Bir kez bile az kullanmak bakın ne yapar

Bulaşık deterjanı, ahşap mobilyaları temizlemek için pratik bir seçenek gibi görünebilir. Ancak içeriğindeki güçlü yağ çözücü yapı, ahşabın yüzeyini koruyan doğal yağları zamanla azaltabilir. Bu durum mobilyanın kuru, mat ve cansız görünmesine yol açabilir. Düzenli şekilde bulaşık deterjanıyla silinen ahşap yüzeylerde zamanla çatlama, eğilme ya da renk değişimi görülebilir. Ayrıca deterjan kalıntısı yüzeye tutunarak mobilyanın doğal görünümünü bozabilir. Ahşap yüzeylerde daha yumuşak içerikli, ahşaba uygun ürünler tercih edilmelidir. Deri, özel bakım isteyen hassas malzemelerden biridir. Bulaşık deterjanı yağlı lekeleri çözmede başarılı olsa da derinin yumuşaklığını koruyan doğal yağ tabakasını da zayıflatabilir. Bu durum deri koltuk, çanta, ayakkabı ya da aksesuarların zamanla kurumasına, sertleşmesine ve çatlamasına neden olabilir. Deri yüzeylerde bulaşık deterjanı yerine bu malzemeye özel temizleyici ve bakım ürünleri kullanılmalıdır.