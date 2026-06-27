Yüzeylere sürerken aynı zehir oluyor: Bulaşık deterjanını böyle kullanma... Bir kez bile az kullanmak bakın ne yapar

Bulaşık deterjanı mutfakta güçlü bir yardımcı olsa da evdeki her yüzey için güvenli değil. Ahşap mobilyadan deriye, halıdan çamaşır ve bulaşık makinesine kadar bazı alanlarda yanlış kullanım, temizlikten çok hasara yol açabiliyor. Ev temizliğinde pratik ürünlere yönelmek çoğu zaman işleri kolaylaştırıyor. Yağı çözmesi, elde kolay bulunması ve birçok yüzeyde etkili sonuç vermesi nedeniyle bulaşık deterjanı da en sık başvurulan temizlik ürünlerinden biri haline geliyor. Ancak her güçlü temizleyici her malzemeye uygun değil. Özellikle ahşap, deri, halı ve makinelerde bulaşık deterjanı kullanmak, yüzeylerde kalıntı bırakabilir, dokuyu bozabilir ya da cihazlarda köpük taşmasına neden olabilir. Bu nedenle bulaşık deterjanını nerede kullanmamak gerektiğini bilmek, hem temizlik kalitesini hem de eşyaların ömrünü doğrudan etkiliyor.