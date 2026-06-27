24 ilde dev operasyon: 122 kişi tutuklandı!
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Jandarma ekiplerince 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 202 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367 bin 431 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 122 şüpheli tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Tokat, Uşak ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlara, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri’nin desteğiyle 1.025 narkotik ve asayiş ekibi ile 6 bin 440 personel katıldı.
Açıklamada, yapılan çalışmalarda sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildiği belirtildi.
Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367 bin 431 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 202 şüpheli yakalanırken, bunlardan 122’si tutuklandı, 80’i hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.
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