Kimsenin yüzüne bakmadığı, elini sürmediği su kulesini dört yatak odalı eve çevirdiler! Gören inanamadı

Yapının en dikkat çekici bölümü ise kulenin en üst kısmı oldu. Bir zamanlar su deposu olarak kullanılan bölüm, yaklaşık 60 metrekarelik açık bir yaşam alanına dönüştürüldü. Bu katta salon, yemek alanı ve mutfak bir arada yer alıyor. Eski su deposunun dairesel yapısı gizlenmek yerine tasarımın parçası haline getirildi. Böylece yapı, klasik bir ev görünümüne bürünmek yerine geçmişini koruyan modern bir yaşam alanına dönüştü. Betonun sert görüntüsü; ahşap, cam ve sıcak iç mekan detaylarıyla dengelendi. Evin en güçlü taraflarından biri de manzarası oldu. Kulenin tepesinden Hertfordshire kırsalı panoramik olarak görülebiliyor. Açık havalarda ise Londra silüetinin bile seçilebildiği belirtiliyor. Böylece bir zamanlar yalnızca su depolamak için kullanılan yapı, bugün sıra dışı manzarasıyla dikkat çeken dört yatak odalı bir eve dönüşmüş oldu.