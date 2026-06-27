Kimsenin yüzüne bakmadığı, elini sürmediği su kulesini dört yatak odalı eve çevirdiler! Gören inanamadı
Terk edilmiş bir beton su kulesi İngiltere’de yaşayan Matt ve Ali Grey çifti tarafından, dört yatak odalı bir eve çevrildi...
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Terk edilmiş bir beton su kulesi İngiltere’de yaşayan Matt ve Ali Grey çifti tarafından, dört yatak odalı bir eve çevrildi...
Terk edilmiş bir beton su kulesine bakınca çoğu kişi yalnızca eski ve kullanışsız bir yapı görür. Ancak İngiltere’de yaşayan Matt ve Ali Grey çifti, 1964 yapımı Tonwell Tower’a baktığında bambaşka bir ihtimal gördü. Hertfordshire’da bulunan 23 metrelik beton su kulesi, dört yıllık kapsamlı bir dönüşüm sürecinin ardından dört yatak odalı bir eve çevrildi.
Tonwell Tower, 1964 yılında Tonwell ve Sacombe Park köylerine su sağlamak için inşa edildi. Brütalist mimari tarzındaki beton kule, yaklaşık 230 bin litre su tutabilecek kapasiteye sahipti. Ancak yıllar içinde işlevini kaybeden yapı, Grey çifti için alışılmışın dışında bir ev projesine dönüştü. Dönüşüm süreci kolay olmadı. Çift, eski su kulesini yaşanabilir hale getirmek için yaklaşık dört yıl boyunca çalıştı. Yapının aydınlık ve yalıtımlı bir eve dönüşebilmesi için beton duvarlara 40 üç camlı pencere açıldı. Projede yaklaşık 4.800 kg cam, 7,5 ton alçı ve 1,8 km metal iskelet kullanıldı. Sonuçta ortaya yaklaşık 160 metrekarelik, beş kata yayılan bir ev çıktı. Yapıda dört yatak odası, dört banyo ve teras bulunuyor. Katlar arasında spiral merdivenlerle ulaşım sağlanırken, evin tamamında eski su kulesinin endüstriyel kimliği korunmaya çalışıldı.
Yapının en dikkat çekici bölümü ise kulenin en üst kısmı oldu. Bir zamanlar su deposu olarak kullanılan bölüm, yaklaşık 60 metrekarelik açık bir yaşam alanına dönüştürüldü. Bu katta salon, yemek alanı ve mutfak bir arada yer alıyor. Eski su deposunun dairesel yapısı gizlenmek yerine tasarımın parçası haline getirildi. Böylece yapı, klasik bir ev görünümüne bürünmek yerine geçmişini koruyan modern bir yaşam alanına dönüştü. Betonun sert görüntüsü; ahşap, cam ve sıcak iç mekan detaylarıyla dengelendi. Evin en güçlü taraflarından biri de manzarası oldu. Kulenin tepesinden Hertfordshire kırsalı panoramik olarak görülebiliyor. Açık havalarda ise Londra silüetinin bile seçilebildiği belirtiliyor. Böylece bir zamanlar yalnızca su depolamak için kullanılan yapı, bugün sıra dışı manzarasıyla dikkat çeken dört yatak odalı bir eve dönüşmüş oldu.
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