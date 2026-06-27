  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti'ye geçen Rasim Arı'dan el hareketi açıklaması: Hakikat eninde sonunda bütün yapaylıkların önüne geçer Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! A101’de 27 Haziran-3 Temmuz 2026 fırsatları açıklandı Yüksekova'da kış bitmedi: 5 metrelik kar ile mücadele Bu besinlere dikkat! Çok büyük hata olacağını uzman açıkladı: Yemek yemeden önce bu gerçeği 2 kez düşünün... Kimsenin yüzüne bakmadığı, elini sürmediği su kulesini dört yatak odalı eve çevirdiler! Gören inanamadı Küresel zehir taciri yakayı ele verdi! İstihbarat MİT'ten paketleme polisten Kimsenin girmeye cesaret edemediği rezerv yataklarına girildi: Her yerden petrol fışkırıyor Yunan-Rum lobisi fena tutuştu: Yunanistan'da F-35 ve Kaan alarmı... Yüzeylere sürerken aynı zehir oluyor: Bulaşık deterjanını böyle kullanma... Bir kez bile az kullanmak bakın ne yapar
Yaşam
4
Yeniakit Publisher
Kimsenin yüzüne bakmadığı, elini sürmediği su kulesini dört yatak odalı eve çevirdiler! Gören inanamadı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kimsenin yüzüne bakmadığı, elini sürmediği su kulesini dört yatak odalı eve çevirdiler! Gören inanamadı

Terk edilmiş bir beton su kulesi İngiltere’de yaşayan Matt ve Ali Grey çifti tarafından, dört yatak odalı bir eve çevrildi...

#1
Foto - Kimsenin yüzüne bakmadığı, elini sürmediği su kulesini dört yatak odalı eve çevirdiler! Gören inanamadı

Terk edilmiş bir beton su kulesine bakınca çoğu kişi yalnızca eski ve kullanışsız bir yapı görür. Ancak İngiltere’de yaşayan Matt ve Ali Grey çifti, 1964 yapımı Tonwell Tower’a baktığında bambaşka bir ihtimal gördü. Hertfordshire’da bulunan 23 metrelik beton su kulesi, dört yıllık kapsamlı bir dönüşüm sürecinin ardından dört yatak odalı bir eve çevrildi.

#2
Foto - Kimsenin yüzüne bakmadığı, elini sürmediği su kulesini dört yatak odalı eve çevirdiler! Gören inanamadı

Tonwell Tower, 1964 yılında Tonwell ve Sacombe Park köylerine su sağlamak için inşa edildi. Brütalist mimari tarzındaki beton kule, yaklaşık 230 bin litre su tutabilecek kapasiteye sahipti. Ancak yıllar içinde işlevini kaybeden yapı, Grey çifti için alışılmışın dışında bir ev projesine dönüştü. Dönüşüm süreci kolay olmadı. Çift, eski su kulesini yaşanabilir hale getirmek için yaklaşık dört yıl boyunca çalıştı. Yapının aydınlık ve yalıtımlı bir eve dönüşebilmesi için beton duvarlara 40 üç camlı pencere açıldı. Projede yaklaşık 4.800 kg cam, 7,5 ton alçı ve 1,8 km metal iskelet kullanıldı. Sonuçta ortaya yaklaşık 160 metrekarelik, beş kata yayılan bir ev çıktı. Yapıda dört yatak odası, dört banyo ve teras bulunuyor. Katlar arasında spiral merdivenlerle ulaşım sağlanırken, evin tamamında eski su kulesinin endüstriyel kimliği korunmaya çalışıldı.

#3
Foto - Kimsenin yüzüne bakmadığı, elini sürmediği su kulesini dört yatak odalı eve çevirdiler! Gören inanamadı

Yapının en dikkat çekici bölümü ise kulenin en üst kısmı oldu. Bir zamanlar su deposu olarak kullanılan bölüm, yaklaşık 60 metrekarelik açık bir yaşam alanına dönüştürüldü. Bu katta salon, yemek alanı ve mutfak bir arada yer alıyor. Eski su deposunun dairesel yapısı gizlenmek yerine tasarımın parçası haline getirildi. Böylece yapı, klasik bir ev görünümüne bürünmek yerine geçmişini koruyan modern bir yaşam alanına dönüştü. Betonun sert görüntüsü; ahşap, cam ve sıcak iç mekan detaylarıyla dengelendi. Evin en güçlü taraflarından biri de manzarası oldu. Kulenin tepesinden Hertfordshire kırsalı panoramik olarak görülebiliyor. Açık havalarda ise Londra silüetinin bile seçilebildiği belirtiliyor. Böylece bir zamanlar yalnızca su depolamak için kullanılan yapı, bugün sıra dışı manzarasıyla dikkat çeken dört yatak odalı bir eve dönüşmüş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO Zirvesi öncesi alçak provokasyon ellerinde patladı!
Gündem

NATO Zirvesi öncesi alçak provokasyon ellerinde patladı!

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tarihi Ankara Zirvesi öncesinde, ülkemizin küresel vizyonunu baltalamak ve başkentte panik ha..
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!
Yerel

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!

Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada ara mütalaa açıklandı. Savcılık, 5 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ..
Milliler, yurda döndü! Hacıosmanoğlu dikkat çekti
Spor

Milliler, yurda döndü! Hacıosmanoğlu dikkat çekti

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda veda eden A Milli Futbol Takımı İstanbul'a döndü. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun üzgün hali dikkatlerden k..
Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri ordusu, İran'a yönelik hava saldırıları düzenlendi.
CHP'li iş adamı Sancaktepe Belediyesi'ndeki rüşveti ifşa etti: 700 milyonluk bağış mı olur?
Gündem

CHP'li iş adamı Sancaktepe Belediyesi'ndeki rüşveti ifşa etti: 700 milyonluk bağış mı olur?

CHP'li iş adamı Özkan Kıral, Sancaktepe Belediyesi'nde dönen rüşvet ve yolsuzluk dolaplarını ifşa etti. Kıral "400 bin, 500 bin, 15 milyon T..
Genç çoban sitem etti: Köye kızlar gelmiyor gelseler bile...
Sosyal Medya

Genç çoban sitem etti: Köye kızlar gelmiyor gelseler bile...

Bir çoban, köy hayatının ve köyde yaşayan insanların küçümsenmesine sitem etti. Kendilerine yönelik önyargıları eleştiren çoban, köyde yaşay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23