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Gündem Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den kürsüde imrenilecek hareket! Sünnete riayet edip suyu oturarak içti!
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den kürsüde imrenilecek hareket! Sünnete riayet edip suyu oturarak içti!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir programda hitabetini gerçekleştirdiği sırada boğazının kuruması üzerine konuşmasına kısa bir ara verdi. Kendisine ikram edilen suyu, Batı hayranı sözde elitlerin yaptığı gibi ayakta dikilerek değil, asil vakarıyla oturarak içmeyi tercih eden Bakan Tekin, medeniyet değerlerimize ve sünnet-i seniyyeye olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli ve manevi hassasiyetleri her fırsatta rehber edinen Bakanın bu şuurlu ve edepli duruşu, salondaki katılımcılar başta olmak üzere aziz milletimizin göğsünü kabarttı.

Batı Dünyasının Değil İslam'ın Nezaket Kurallarını Yaşattı

Girdiği her ortamda yerli ve milli duruşuyla bilinen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kürsüde yaşadığı kısa süreli rahatsızlık esnasında görevlilerin uzattığı bardağı aldıktan sonra hemen yan taraftaki sandalyeye yöneldi. Suyu ayakta içmenin sağlık açısından zararlarına ve İslam şiarındaki yerine dikkat eden Bakan Tekin, geleneksel nezaket kurallarına ve Peygamber Efendimizin (S.A.V.) tavsiyelerine uygun olarak suyunu yavaşça oturarak yudumladı.

Manevi değerlerin unutturulmaya çalışıldığı bir dönemde, bir devlet adamının kameralar önünde sergilediği bu örnek davranış takdir topladı.

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Yorumlar

Mehmet

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in suyunu oturarak içmesi, bu günlerde manevi değerlerin unutturulmaya çalışıldığı bir dönemde takdir edilesi bir davranış. Sayın Bakan'ımız Allah razı olsun, hem İslam'ımızı yaşatmak için böyle örnek davranışlarda bulunarak hepimizi gururlandırdı hem de düşmanlarımızın gözünde küçük düşürmek istedikleri Türk milletine karşı dimdik durdu.
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