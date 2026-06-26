Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den kürsüde imrenilecek hareket! Sünnete riayet edip suyu oturarak içti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir programda hitabetini gerçekleştirdiği sırada boğazının kuruması üzerine konuşmasına kısa bir ara verdi. Kendisine ikram edilen suyu, Batı hayranı sözde elitlerin yaptığı gibi ayakta dikilerek değil, asil vakarıyla oturarak içmeyi tercih eden Bakan Tekin, medeniyet değerlerimize ve sünnet-i seniyyeye olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Milli ve manevi hassasiyetleri her fırsatta rehber edinen Bakanın bu şuurlu ve edepli duruşu, salondaki katılımcılar başta olmak üzere aziz milletimizin göğsünü kabarttı.
Batı Dünyasının Değil İslam'ın Nezaket Kurallarını Yaşattı
Girdiği her ortamda yerli ve milli duruşuyla bilinen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kürsüde yaşadığı kısa süreli rahatsızlık esnasında görevlilerin uzattığı bardağı aldıktan sonra hemen yan taraftaki sandalyeye yöneldi. Suyu ayakta içmenin sağlık açısından zararlarına ve İslam şiarındaki yerine dikkat eden Bakan Tekin, geleneksel nezaket kurallarına ve Peygamber Efendimizin (S.A.V.) tavsiyelerine uygun olarak suyunu yavaşça oturarak yudumladı.
Manevi değerlerin unutturulmaya çalışıldığı bir dönemde, bir devlet adamının kameralar önünde sergilediği bu örnek davranış takdir topladı.
Gündem
Fondaşların "Tosun Paşa" tiyatrosu deşifre oldu! Bakan Yusuf Tekin, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki sinsi hiyerarşiyi Yeşilçam klasikleriyle yerle bir etti!