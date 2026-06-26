Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den kürsüde imrenilecek hareket! Sünnete riayet edip suyu oturarak içti!

Milli ve manevi hassasiyetleri her fırsatta rehber edinen Bakanın bu şuurlu ve edepli duruşu, salondaki katılımcılar başta olmak üzere aziz milletimizin göğsünü kabarttı.

Batı Dünyasının Değil İslam'ın Nezaket Kurallarını Yaşattı

Girdiği her ortamda yerli ve milli duruşuyla bilinen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kürsüde yaşadığı kısa süreli rahatsızlık esnasında görevlilerin uzattığı bardağı aldıktan sonra hemen yan taraftaki sandalyeye yöneldi. Suyu ayakta içmenin sağlık açısından zararlarına ve İslam şiarındaki yerine dikkat eden Bakan Tekin, geleneksel nezaket kurallarına ve Peygamber Efendimizin (S.A.V.) tavsiyelerine uygun olarak suyunu yavaşça oturarak yudumladı.

Manevi değerlerin unutturulmaya çalışıldığı bir dönemde, bir devlet adamının kameralar önünde sergilediği bu örnek davranış takdir topladı.