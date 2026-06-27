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Medya Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Hayati Develi
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Hayati Develi

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Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Hayati Develi

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa’ya bu hafta Prof. Dr. Hayati Develi konuk oluyor.

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta Dil Doktoru Prof. Dr. Hayati Develi konuk oluyor.

Türkçe nasıl doğdu, hangi dil ve kültürlerden etkilendi? Osmanlı Türkçesi mi? Osmanlıca mı? Dil devrimi ve Harf devrimi ile ne kazandık neleri kaybettik? Türk dünyasında ortak alfabe ve dil birliği mümkün mü? Sosyal medya, yabancı kelime istilası, dildeki yozlaşma ve dilleri bekleyen tehlikeler..

Muharrem Coşkun soracak, Dil Doktoru Prof. Dr. Hayati Develi canlı yayında cevaplandıracak.

Gündeme dair onlarca soruyu Muharrem Coşkun soracak, eski siyasetçi Mukadder Başeğmez cevaplandıracak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=ds7aS4H1fbs

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

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