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Gündem Bakanlıktan “14 kişilik baskın” iddiasına yalanlama
Gündem

Bakanlıktan “14 kişilik baskın” iddiasına yalanlama

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Bakanlıktan "14 kişilik baskın" iddiasına yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa'daki hayvancılık işletmesine yönelik "14 kişiyle baskın" ve "hayvanın ezilerek öldürüldüğü" iddialarını yalanladı. Bakanlık, hayvan kaybının işletme personelinin hatasından kaynaklandığını belirtirken, kamuoyunu yanıltan iddialar hakkında hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Bursa'da faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesinin sahibi tarafından ortaya atılan, "işletmeye 14 kişiyle baskın yapıldığı, işletme sahibine baskı uygulandığı ve bir hayvanın ezilerek ölümüne neden olunduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

35 İLDE 88 İŞLETME DENETLENDİ

Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, hastalıktan ari işletmelerin sertifikalandırılması, devam testlerinin takibi, hayvan hareketlerinin kontrolü ve bu statünün sürdürülebilirliğine yönelik denetimlerin ülke genelinde aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

 

 

Açıklamada, bu yıl içerisinde şu ana kadar 35 ilde toplam 88 ari işletmede denetim ve kontrol faaliyetinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

 

Bursa'da yürütülen çalışmaların da yalnızca söz konusu işletmeye yönelik olmadığı vurgulanan açıklamada, il genelindeki hastalıktan ari tüm işletmeleri kapsadığı, kentte bugüne kadar 31 ari işletmede aynı kapsamda denetim yapıldığı kaydedildi.

SORUMLULUK İŞLETME SAHİPLERİNDE

Bakanlık, işletmelerde gerçekleştirilen denetimlerde hayvanların güvenli şekilde kontrol altında tutulması ve zapturaptının sağlanmasının işletme sahiplerinin sorumluluğunda olduğunu, görevli personelin ise tüm biyogüvenlik tedbirlerine ve işletmelerin uyguladığı kurallara titizlikle riayet ettiğini bildirdi.

 

İŞLETME PERSONELİNİN HATASI

Açıklamada, söz konusu işletmedeki hayvan kaybının işletme personelinin hatasından kaynaklandığı belirtilerek, Bakanlık personelinin olayda herhangi bir ihmal veya kusurunun bulunmadığı ifade edildi.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

 

KAMUOYU DUYURUSU

Bursa’da faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesinin sahibi tarafından ortaya atılan “Bakanlığımızın işletmeye 14 kişi ile baskın yaptığı, işletme sahibine bu şekilde baskı yapıldığı, bir hayvanın ezilerek ölümüne sebep olunduğu” şeklindeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Hastalıktan ari işletmelerin sertifikalandırılması, devam testlerinin takibi, hayvan hareketlerinin kontrolü ve bu statünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik idari süreçler, Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülmekte olup, ülke genelinde denetim ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda bu yıl içinde şu ana kadar 35 ilde 88 ari işletmede, söz konusu faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

 

Bursa’da yürütülen denetim ve kontrol çalışmaları da; söz konusu işletme sahibinin mesnetsiz iddialarındaki gibi tek bir işletmeye yönelik olmayıp, il genelindeki hastalıktan ari işletmeleri kapsamaktadır. Bursa’da da 31 ari işletmede bu çalışma yapılmıştır.

İşletmelerde yürütülen tüm çalışmalarda hayvanların güvenli şekilde kontrol altında tutulması ve zapturaptının sağlanması işletme sahiplerinin sorumluluğundadır. Denetim ve kontrol faaliyetleri sırasında görevli personelimiz ise tüm biyogüvenlik tedbirlerine ve işletmelerin kendi işleyişleri kapsamında uyguladığı kurallara titizlikle riayet etmektedir.

 

Söz konusu işletmedeki hayvan kaybı, işletme personelinin hatasından kaynaklı olup, Bakanlığımız personelinin olayda hiç bir şekilde ihmali veya kusuru bulunmamaktadır.

Buna rağmen, tamamen siyasi düşüncelerle, gerçekleri saptırıp kamuoyunu yanıltan işletme sahibi hakkında hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu ifade ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Yorumlar

Mehmet

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa'daki bir hayvancılık işletmesindeki olayla ilgili iddiaları yalanladı. 14 kişilik baskın ve hayvan öldürülmesi gibi iftiralar tamamen uydurma ve gerçek dışı. Bakanlık, ülke genelinde hastalıktan ari işletmeleri denetleme amacıyla faaliyet gösterdiğini belirterek Bursa'da da birçok işletmeyi kontrol altına aldığını açıkladı. Olayın sebebinin ise işletme personelinin hatası olduğunu vurgulayarak Bakanlığın görevlilerinin hiçbir şekilde ihmali veya kusurlu davranışta bulunmadığını belirtti. Bu gibi sahte haberler, milletimizi ve güvenilir kurumlarımızı hedef alan bir propaganda örneğidir. Allah'tan razı olsun Tarım ve Orman Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gerçekleri ortaya çıkarması için çalıştığına şükrediyoruz.
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